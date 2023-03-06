В колонии в Бурятии прошли соревнования по футболу и тяжёлой атлетике

После спортивных состязаний провели воспитательные беседы



В гусиноозёрской исправительной колонии №1 прошли спортивные турниры по футболу и тяжёлой атлетике. Соревнования организовал отдел по воспитательной работе.



На спортивной площадке учреждения разразились футбольные баталии между командами отрядов, а в клубе учреждения осуждённые выявили сильнейшего в турнире по тяжёлой атлетике.



После соревнований с осуждёнными провели воспитательные беседы, показали социальные видеоролики, направленные на поддержание здорового образа жизни, привлечение к занятиям спортом и отказу от употребления алкоголя, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.





