После спортивных состязаний провели воспитательные беседы
В гусиноозёрской исправительной колонии №1 прошли спортивные турниры по футболу и тяжёлой атлетике. Соревнования организовал отдел по воспитательной работе.
На спортивной площадке учреждения разразились футбольные баталии между командами отрядов, а в клубе учреждения осуждённые выявили сильнейшего в турнире по тяжёлой атлетике.
После соревнований с осуждёнными провели воспитательные беседы, показали социальные видеоролики, направленные на поддержание здорового образа жизни, привлечение к занятиям спортом и отказу от употребления алкоголя, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В колонии в Бурятии прошли соревнования по футболу и тяжёлой атлетике
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