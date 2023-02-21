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Зампреды правительства Бурятии ответили на вопросы жителей республики

Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
«Разговор с правительством» проходил в формате прямых эфиров

На минувшей неделе состоялась реализация важного проекта «Разговор с правительством». В течение недели зампреды регионального правительства проводили прямые эфиры, где отвечали на вопросы жителей республики.

- Каждый зампред отчитался о том, что сделано, что планируется сделать в 2023 году, - кратко пояснил заместитель Председателя Правительства РБ - руководитель Администрации Главы РБ и Правительства РБ Баир Цыренов.

По мнению жителей региона, такие прямые эфиры очень важны и развеивают возможное недопонимание.

- Сегодня очень полезный разговор, потому что давно такого широкого общения не было. Тем более многие не знают, что делается, поэтому иногда домысливают, и поэтому создаётся негативное отношение, - сказал председатель общественного Совета министерства социальной защиты Бурятии Василий Михайлов.

Люди задавали вопросы в социальных сетях. Ответы, которые не были озвучены в прямом эфире, министерства дали ответы в комментариях. Всего поступило 426 вопросов, все они взяты в работу.







правительство РБ

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