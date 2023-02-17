В Бурятии скоропостижно скончался замруководителя районного лесхоза

Игорь Архипов посвятил лесному хозяйству половину своей жизни







Вскоре он стал заместителем начальника Байкало-Кударинского участка, а затем возглавил его. Через несколько лет Игоря Архипова назначили замруководителя Кабанского лесхоза.



У Игоря Фëдоровича имеется множество благодарственных писем и почётных грамот, в том числе – от главы РБ. В республиканском агентстве лесного хозяйства выразили соболезнования его родным и близким. «Потеря нашего работника в столь раннем возрасте – невосполнимая утрата для всего лесного хозяйства Бурятии», – отметили в РАЛХ



В РАЛХ сообщили о смерти работника лесного хозяйства Игоря Архипова. Наш земляк скончался на 41-ом году жизни, половину которой – 20 лет – посвятил любимому делу.Игорь Фёдоровия родился в селе Байкало-Кудара, которое находится в Кабанском районе. После окончания Бурятского лесопромышленного колледжа вернулся на малую родину и трудился мастером леса в Байкало-Кударинском лесничестве.