В Бурятии скоропостижно скончался замруководителя районного лесхоза

Игорь Архипов посвятил лесному хозяйству половину своей жизни
В РАЛХ сообщили о смерти работника лесного хозяйства Игоря Архипова. Наш земляк скончался на 41-ом году жизни, половину которой – 20 лет – посвятил любимому делу.
Игорь Фёдоровия родился в селе Байкало-Кудара, которое находится в Кабанском районе. После окончания Бурятского лесопромышленного колледжа вернулся на малую родину и трудился мастером леса в Байкало-Кударинском лесничестве.
Вскоре он стал заместителем начальника Байкало-Кударинского участка, а затем возглавил его. Через несколько лет Игоря Архипова назначили замруководителя Кабанского лесхоза.
У Игоря Фëдоровича имеется множество благодарственных писем и почётных грамот, в том числе – от главы РБ. В республиканском агентстве лесного хозяйства выразили соболезнования его родным и близким. «Потеря нашего работника в столь раннем возрасте – невосполнимая утрата для всего лесного хозяйства Бурятии», – отметили в РАЛХ
Как показал опрос, на праздник мужчины обычно получают в подарок одежду, аксессуары, парфюмерию, сувениры, сладости, телефоны и рыболовный инвентарь
Игорь Архипов посвятил лесному хозяйству половину своей жизни
Правительство выделит 1 млрд рублей на программу бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
В конкурсе могут участвовать учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студий, студенты, преподаватели, а также музыканты-любители.
Они будут ездить по-новому уже со следующей недели
В выходные горожане ездят не меньше, чем в рабочие дни
А почти половина наших земляков ездят туда на личных авто
На Верхней Берёзовке едва не залило дорогу и дворы
Учёные с помощью него будут изучать потоки сверхвысоких энергий
Она представила урок по бурятской музыкальной литературе, посвященного опере Б. Ямпилова «Чудесный клад»
Халявщики хотели сэкономить на холодной воде и нарвались на крупный штраф
Выявленные общественниками недочёты просто замаскировали
На этот раз им станет заяц
За ограничительные вешки выезжать запрещено
«Это было очень красиво!» - признаются зрители