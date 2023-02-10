Бурятский кинорежиссёр встретился с осуждёнными





Улан-удэнскую исправительную колонию №8 посетил автор бурятских национальных художественных фильмов, основатель киностудии «Уладай Баяр» режиссёр Баир Уладаев.- Представитель киноиндустрии показал фильм «На берегу мечты» (12+), а затем побеседовал с осуждёнными на тему смысла и посыла художественного произведения. Разъяснил зрителям о наличии у каждого обязанности иметь свой смысл жизни. После режиссёр ознакомился с объектами учреждения, посетил памятники, а также провёл встречи с представителями религиозных конфессий, - рассказали в УФСИН по Бурятии.