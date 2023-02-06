Тротуары в Улан-Удэ усиленно очищают от снега и наледи

За выходные в городе привели в порядок 13 улиц
Пешеходные дорожки в столице Бурятии вовсю очищают от снега и наледи. С раннего утра 6 февраля 120 сотрудников городского комбината по благоустройству (КБУ) работают на улицах Бабушкина, Подкаменская, Ленина, Сухэ-Батора, Туполева, Столичная и на бульваре Карла Маркса (БКМ).
Кроме того, мобильные бригады с помощью самосвалов и мини-погрузчиков загружают и вывозят снег с улиц Ключевская, Бабушкина, Дарханская, Хоца-Намсараева, Туполева и Хоринская и продолжают приводить в порядок ещё две – Дундича и Жуковского.
За минувшие выходные коммунальщикам удалось охватить БКМ и 12 улиц – это Больничная, Подкаменская, Городская, Краснодонская, Смолина, Свободы, Толстого, Ермаковская, Воронежская, Ербанова (от Коммунистической до Ленина) и частично – Жуковского и Дундича.
За уборку снега и подсыпку на придомовых территориях отвечают управляющие компании и ТСЖ, а около зданий – их собственники. Сообщить о скользких дорогах улан-удэнцы могут в круглосуточную диспетчерскую службу КБУ по телефонам 8 (3012) 379-646 и 380-838.
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