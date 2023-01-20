Театр «Байкал» устроит концерты в честь Сагаалгана

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Месяц остался до начала одного из главных праздников Бурятии – Белого месяца. В этом году начало празднования выпадает на 21 февраля, и именно в этот день театр песни и танца «Байкал» начинает серию праздничных концертов «Сагаалганай уулзалга».- По традиции концерты пройдут на сцене Русского драматического театра. Зрителей ожидает шесть концертов. 21 и 22 февраля начало концертов в 18:30. 23-го и 24-го пройдет по два концерта в день, в 15:00 и 19:00. Так же, как и все мероприятия театра «Байкал» в этом году, концерты «Сагаалганай уулзалга» пройдут под эгидой празднования 100-летия со дня образования Республики Бурятия, - сообщили в театре «Байкал».Зрители, пришедшие в национальных костюмах, будут награждены подарками. На концерте также будет разыграна праздничная лотерея.