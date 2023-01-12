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В Бурятии определят лучшие сельские учреждения культуры

В Бурятии определят лучшие сельские учреждения культуры
Общество,  Фото:pixabay.com
Также будут выбраны лучшие работники отрасли в сёлах

В Бурятии объявлено о приёме документов для участия в конкурсе по отбору лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры на присуждение денежных поощрений по итогам 2022 года.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, ежегодно выплачиваются денежные поощрения в размере 106,38 тыс. рублей каждое лучшим сельским учреждениям культуры, а также денежные поощрения в размере 53,19 тыс. рублей каждое – лучшим работникам сельских учреждений культуры. Получившие поощрение имеют право повторно участвовать в соответствующем конкурсе не ранее чем через пять лет.

Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, присуждается за создание творческих проектов, направленных на сохранение и пропаганду народных традиций региона, а также за приобщение детей и взрослого населения к достижениям отечественной и мировой культуры.

Денежное поощрение лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений присуждается за внедрение инновационных форм работы с населением, достижения в области культурно-досуговой, информационной и просветительской деятельности, высокое профессиональное мастерство, имеющим стаж работы в учреждениях не менее трёх лет.

Конкурсные документы принимаются до 26 января в министерстве культуры Республики Бурятия: отдел искусств, народного творчества и образования (каб. 304), отдел музейного и библиотечного дела, народных художественных промыслов (каб. 307). К пакету документов прилагается сопроводительное письмо, подписанное руководителем муниципального учреждения культуры. Все документы должны быть заверены печатью и подписью главы сельского поселения. С перечнем документов можно ознакомиться на сайте министерства, сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение 18+
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