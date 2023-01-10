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В Улан-Удэ покажут «Цифровые сны»

В Улан-Удэ покажут «Цифровые сны»
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителям Бурятии представят шедевры компьютерной графики

В Улан-Удэ представят проект, посвящённый одной из самых востребованных и динамично развивающихся сфер современной культуры – цифровому искусству. Выставка «Цифровые сны» покажет возможности компьютерной графики и позволит совершить путешествие сквозь множество виртуальных миров, рождённых фантазией художников.

Посетителей ждут творения 17 профессионалов со всех концов света (Россия, Польша, Испания, Германия, Бразилия, Италия, Великобритания, Китай, Литва и другие страны), более 70 ярких работ и интервью с мастерами. Среди участников проекта: Гедиминас Пранкевичюс, Адам Мартинакис, Катрин Вельц-Штайн, Алексей Андреев, Игорь Морски и многие другие иллюстраторы.

- Выставка «Цифровые сны» представит все актуальные направления компьютерной графики: фотоарт (создание сюрреалистических коллажей на основе фотоснимков), цифровую живопись (картины, выполненные при помощи графического планшета), 3D-графику (трёхмерные цифровые «скульптуры»). Вы убедитесь, что создание цифровых произведений требует не только виртуозного владения современными компьютерными технологиями, но и многолетней практики, скрупулёзного оттачивания навыков, глубоких теоретических познаний и, конечно же, безграничной фантазии и неиссякаемого воображения, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Выставка будет работать с 19 января по 26 февраля в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.

Возрастное ограничение 6+

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