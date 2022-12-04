Житель Бурятии получил 11 лет колонии за убийство жены

Преступление произошло на почве ревности



Судебной коллегией Верховного суда Бурятии в апелляционном порядке пересмотрен приговор Закаменского районного суда в отношении мужчины. Он был осуждён по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство» к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Пьяный житель Бурятии на почве ревности в ходе ссоры с женой нанёс ей не менее 30 ударов руками в область головы, туловища, нижних и верхних конечностей. После чего агрессивный мужчина накинул на шею ремешок и стал сдавливать им органы шеи, перекрывая ей доступ воздуха до тех пор, пока не наступила смерть.



- Несмотря на доводы жалобы осуждённого об отсутствии умысла на убийство своей супруги, судебная коллегия с учётом локализации и множественности обнаруженных у потерпевшей телесных повреждений, избранного осуждённым способа и орудия преступления, пришла к выводу о наличии у П. прямого умысла на убийство, - отмечают в Верховном суде Бурятии.



Суд апелляционной инстанции также отверг доводы жалобы осуждённого о назначении чрезмерно сурового наказания, посчитав назначенный срок лишения свободы справедливым и соразмерным содеянному.

