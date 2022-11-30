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В Бурятии завершился форум молодых преподавателей ДФО

В Бурятии завершился форум молодых преподавателей ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Участие приняли преподаватели родных языков и литератур

С 29 по 30 ноября в Бурятии прошёл форум молодых преподавателей родных языков и родных литератур Дальневосточного федерального округа. Участники заехали и разместились 28 ноября, а 29 ноября началась официальная часть форума.

Открытие состоялось пленарным заседанием в формате открытой дискуссии. На нём обсудили ряд вопросов и выступили с докладами на темы: «Программный подход в решении вопросов сохранения и развития родного языка: из опыта Республики Бурятия», «Подходы к сохранению и развитию родного языка: региональный аспект», «Особенности работы с молодыми учителями родного бурятского языка в современных условиях».

Также в рамках форума прошли различные мастер-классы, где коллеги с разных регионов Дальневосточного округа делились знанием и опытом не только в приёмах работы, специфике проведения уроков, но и в технической части, например, в создании интерактивных игр, онлайн-уроках, а также в практике использования конструктора интерактивных заданий. По результатам работы каждой секции сформирована резолюция в виде презентации, которую представили на завершающей открытой дискуссии форума.

Сегодня, 30 ноября, была проведена «неконференция» – групповое обсуждение в непринуждённой обстановке на тему «Имидж молодого учителя родного языка и родной литературы». В её рамках рассмотрели проблемы сохранения и преподавания родного языка, наставничество как эффективная форма работы с молодыми педагогами в обучении детей родному (бурятскому) языку в ДОО, этнопедагогическое кредо. Также в рамках форума прошли форсайт-сессии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Бурятия ДФО преподаватели образование родной язык родная литература форум молодежь

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