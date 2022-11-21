Детский кинофестиваль «Золотой нерпёнок» впервые пройдёт в Бурятии

Мероприятие приурочено к 100-летию образования республики
Кинофестивальный совет минкультуры России определил наиболее значимые проекты на 2023 год. В их число вошёл и международный кинофестиваль фильмов для детей и юношества «Золотой нерпёнок», который пройдёт в Бурятии в следующем году.
- В число «счастливчиков» вошла Бурятия, которая в 2023 году отмечает 100-летие образование республики, и в связи с этой юбилейной датой в республике впервые пройдёт международный кинофестиваль фильмов для детей и юношества «Золотой нерпёнок», - сообщили в министерстве культуры Бурятии.
Министерство культуры республики и союз кинематографистов Бурятии уже начали подготовку к мероприятию. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, открытые трибуны, общение детей с создателями и многие интересные новшества, которые не проводились на прежних детских кинофестивалях.
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Мероприятие приурочено к 100-летию образования республики
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