Победитель получит два билета в музей истории города
В столице Бурятии объявлено о начале фотоконкурса «Я и музей». Мероприятие проводится в преддверии открытия обновлённого здания музея истории города Улан-Удэ.
Участникам предлагается отправить свои фотографии, сделанные в музее истории Улан-Удэ, на электронную почту: [email protected] Вместе со снимком можно отправить небольшой рассказ, связанный с музеем. Фото можно отправить до 20 ноября.
Все присланные фотографии разместят на странице сообщества музея в социальной сети «ВКонтакте». Владелец снимка, который наберёт больше всего лайков за эту неделю, получит два билета в музей после открытия. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ проходит фотоконкурс «Я и музей»
Общество, Фото:
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