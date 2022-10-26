В Улан-Удэ осуждённых обучили коррекции и окрашиванию бровей

К осуждённым приехала мастер-бровист
В женской исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ для осуждённых провели мастер-класс по правильному уходу, коррекции и окрашиванию бровей. Для занятия в колонию приехала мастер-бровист Виктория Андреева.
- В начале занятия Виктория рассказала присутствующим о необходимых материалах и на практике продемонстрировала, как правильно обработать брови, придать им форму и произвести окрашивание. После чего осуждённые поделились с мастером своими впечатлениями и задали интересующие вопросы, на которые получили полные и доступные ответы. Виктория, в свою очередь, пообещала приехать ещё раз и провести дополнительные мастер-классы для женщин, - рассказали в УФСИН по Бурятии.
В ведомстве отмечают, что «несмотря ни на что, женщина всегда остаётся женщиной».
К осуждённым приехала мастер-бровист
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