В Улан-Удэ осуждённых обучили коррекции и окрашиванию бровей





В женской исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ для осуждённых провели мастер-класс по правильному уходу, коррекции и окрашиванию бровей. Для занятия в колонию приехала мастер-бровист Виктория Андреева.- В начале занятия Виктория рассказала присутствующим о необходимых материалах и на практике продемонстрировала, как правильно обработать брови, придать им форму и произвести окрашивание. После чего осуждённые поделились с мастером своими впечатлениями и задали интересующие вопросы, на которые получили полные и доступные ответы. Виктория, в свою очередь, пообещала приехать ещё раз и провести дополнительные мастер-классы для женщин, - рассказали в УФСИН по Бурятии.В ведомстве отмечают, что «несмотря ни на что, женщина всегда остаётся женщиной».