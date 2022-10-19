В Улан-Удэ откроется выставка в память о Намжиле Балдано

На ней будут представлены личные вещи народного писателя



С 20 октября в Улан-Удэ начнёт работу выставка, посвящённая памяти народного артиста Бурятской АССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного писателя Бурятии, кавалера ордена «Знак Почёта», «Трудового Красного Знамени», «Октябрьской революции» Намжила Балдано. Небольшая экспозиция откроется в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова в рамках Недели бурятского языка.



- Имя Намжила Гармаевича Балдано прочно связано с историей формирования и развития бурятской литературы и бурятского театрального искусства. Более полувека длилась его плодотворная творческая деятельность и вклад его в дело развития культуры бурятского народа трудно переоценить. Намжил Гармаевич был не только выдающимся драматургом, но также талантливым актёром, режиссёром, художественным руководителем. Им были переведены на бурятский язык значимые литературные произведения. Важнейшей темой в творчестве Н.Г. Балдано, является «Гэсэриада». Многие годы напряжённого труда отдал он составлению из десятков версий и вариантов народного героического эпоса «Гэсэр», канонического сводного текста, включающего в себя все сюжетное, образное и языковое богатство великого улигера, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



На выставке будут представлены личные вещи Намжила Балдано: письменный стол, рукописи, документы, книги и прочее. Выставка продлится по 30 ноября.



Возрастное ограничение 6+

