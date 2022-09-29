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Ушканьи острова стали вторыми по популярности среди туристов этим летом

Ушканьи острова стали вторыми по популярности среди туристов этим летом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За нерпами в естественной среде обитания понаблюдали почти пять тысяч туристов

В «Заповедном Подлеморье» подвели итоги летнего туристического сезона.

Больше всего разрешений на посещение выдано в Забайкальском национальном парке: с начала года это более 43 тысяч. Наибольшей популярностью пользовалась бухта Змеиная, отдохнуть в горячих источниках которой удалось более чем 17 тысячам гостям. Вторым объектом по популярности стал архипелаг Ушканьи острова. В летнее время с острова Тонкий можно наблюдать за нерпой в естественной среде обитания, и такой возможностью воспользовались 4,9 тысяч туристов.

Также этим летом путешественники с удовольствием исследовали отдалённые северные территории восточного побережья озера Байкал. Даже несмотря на непростые погодные условия (дожди и холодные ветра), посещение Фролихинского заказника выросло до 2,2 тысяч человек с начала года.

Баргузинский заповедник и его обитатели в этом сезоне от людей, наоборот, «отдохнули» (575 человек в отличие от 1 279 человек в 2021 году). Впрочем, основной поток туристов в Давшу приезжает в зимнее время года, так что в ближайшие месяцы ситуация изменится, отмечают специалисты.

- На особо охраняемых природных территориях (заповедниках, национальных парках, заказниках и т.д.), где человек знакомится с дикой природой, туризм особенный. Его обеспечивают наши сотрудники, инфраструктура троп и организованная система отходов РСО. Если вы любите природу и хотите, чтобы ваше путешествие было не только интересным, но и экологически ответственным, мы просим соблюдать правила посещения, обращать внимание на информационные стенды и знаки, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
заповедник туризм нерпы Байкал

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