В нацпарке в Бурятии строят новую смотровую площадку

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Площадка будет с видом на реку Ехэ Угун



В Тункинском национальном парке в Бурятии на пешем маршруте создадут новую смотровую площадку. Там будет открываться вид на реку Ехэ Угун.



- Площадка позволит самостоятельно ознакомиться с миром дикой заповедной природы, - отмечают в пресс-службе нацпарка.



Смотровая площадка будет включать в себя: смотровую площадку — 240 м2, беседку — на берегу реки Ехэ-Угун, две смотровые площадки с видом на озеро, информационную площадку в виде трёх хурдэ (буддийский молитвенный барабан), где будет информация об объектах показа, куда сходить, что посмотреть, а также шесть коновязей.



Также появится деревянный настил протяжённостью 500 м, который будет соединять визитный центр «Хэшэгтэ» и смотровую площадку.



На сегодняшний день, рабочие проложили 154 метра лага под деревянный настил.



Пеший маршрут проходит рядом с культовым местом «Бурхан Баабай» и неподалёку от села Нилова Пустынь.



