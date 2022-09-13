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В Улан-Удэ начались школьные поборы

В Улан-Удэ начались школьные поборы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Деньги, по словам родителей, собирают как на развитие школы, так и на ремонт

В Улан-Удэ родители учеников школы №25 рассказали о старте школьных поборов. Скрины переписки из классного чата мама одного из учеников опубликовала в паблике «Весь Улан-Удэ».

Всего сумма сборов составила 4200 рублей. Из них: 1800 рублей на развитие школы, 400 рублей на ремонт, 2000 рублей в копилку класса.



При этом улан-удэнка отмечает, что те же туалеты в школе находятся в печальном состоянии, а некоторые ученики используют их как курилку, и никто не принимает мер.

Мама школьника подчёркивает, что все родители готовы сдавать по 2000 рублей в копилку класса – эти деньги уходят на новогодние подарки, на праздники, в общем, на увеселительные мероприятия. Однако при этом женщина задаётся вопросами, куда уходят деньги на развитие школы.

- В классе 35 детей. В школе около двух тысяч учеников. На собрании часть родителей говорили, что не надо собирать деньги на ремонт и развитие, но большинство всё равно готовы каждый год сдавать. Бухгалтер школы так и ответил, что пока ребёнок не закончил школу, надо сдавать, - пожаловалась мать ученика.

Отметим, запрет на принудительный сбор денег в школах и детских садах закреплён в федеральном законе №273 «Об образовании в РФ». Ни покупка штор, компьютеров и пр., ни ремонт или уборка класса школы не являются зоной ответственности родителей.

- Все родители должны знать, что в бюджет школы, администрации города, района заложена смета и план проведения ремонтных работ, реконструкций зданий и сооружений. Предусмотрена единица техслужащего и его оплата. А это говорит о том, если ваша школа муниципальная, то все ремонты, уборки классов, проводятся за счет местного бюджета, - пояснял изданию «Лента.Ру» член гильдии Российских адвокатов Владимир Гончаров. 
школы

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