В Улан-Удэ начались школьные поборы

При этом улан-удэнка отмечает, что те же туалеты в школе находятся в печальном состоянии, а некоторые ученики используют их как курилку, и никто не принимает мер.Мама школьника подчёркивает, что все родители готовы сдавать по 2000 рублей в копилку класса – эти деньги уходят на новогодние подарки, на праздники, в общем, на увеселительные мероприятия. Однако при этом женщина задаётся вопросами, куда уходят деньги на развитие школы.- В классе 35 детей. В школе около двух тысяч учеников. На собрании часть родителей говорили, что не надо собирать деньги на ремонт и развитие, но большинство всё равно готовы каждый год сдавать. Бухгалтер школы так и ответил, что пока ребёнок не закончил школу, надо сдавать, - пожаловалась мать ученика.Отметим, запрет на принудительный сбор денег в школах и детских садах закреплён в федеральном законе №273 «Об образовании в РФ». Ни покупка штор, компьютеров и пр., ни ремонт или уборка класса школы не являются зоной ответственности родителей.- Все родители должны знать, что в бюджет школы, администрации города, района заложена смета и план проведения ремонтных работ, реконструкций зданий и сооружений. Предусмотрена единица техслужащего и его оплата. А это говорит о том, если ваша школа муниципальная, то все ремонты, уборки классов, проводятся за счет местного бюджета, - пояснял изданию «Лента.Ру» член гильдии Российских адвокатов Владимир Гончаров.