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Заболеваемость коронавирусом в Бурятии неумолимо растёт

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии неумолимо растёт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Накануне скончался один больной

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрирован 351 случай заболевания коронавирусом. С начала недели отмечается рост заболеваемости. К примеру, в воскресенье было 205 заболевших, в понедельник – 221, а накануне – уже более 351.

Общее число случаев заболевания на 31 августа составляет 144 069. Из них 45% (65 326) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии выздоровели от ковида 138 368 человек, в том числе 461 за прошедшие сутки.

Коронавирус унёс жизни 3051 человека. За прошедшие сутки скончался один пожилой больной.

Сейчас в стационарах получают лечение 330 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 49 человек.

В отделениях реанимации лежат 25 больных, в том числе 16 пенсионеров. На ИВЛ – 11 человек.

На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 2320 человек.

Завтра школы республики распахнут свои двери для учеников. День знаний в Улан-Удэ пройдёт с соблюдением антиковидных мер. Будет действовать пропускной режим, термометрия, обработка рук, уборка помещений, использование рециркуляторов.
коронавирус профилактика

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