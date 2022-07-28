Соревнования пройдут в Улан-Удэ
2 августа в Улан-Удэ состоится матчевая встреча спортсменов Бурятии и Донецкой народной республики по тайскому боксу и кикбоксингу. Соревнования пройдут в центре единоборств «Патриот».
Встреча начнётся в 11:00, сообщает пресс-служба федерации тайского бокса РБ.
Возрастное ограничение 6+
Бурятия и ДНР проведут матчевую встречу по единоборствам
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