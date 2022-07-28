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Бурятия и ДНР проведут матчевую встречу по единоборствам

Бурятия и ДНР проведут матчевую встречу по единоборствам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования пройдут в Улан-Удэ

2 августа в Улан-Удэ состоится матчевая встреча спортсменов Бурятии и Донецкой народной республики по тайскому боксу и кикбоксингу. Соревнования пройдут в центре единоборств «Патриот».

Встреча начнётся в 11:00, сообщает пресс-служба федерации тайского бокса РБ.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия ДНР спорт кикбоксинг тайский бокс матчевая встреча Улан-Удэ

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