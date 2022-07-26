Названы итоги спортивных состязаний всебурятского фестиваля

В Агинском Бурятском округе завершились мероприятия XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана». Пятнадцать творческих конкурсов и шесть спортивных состязаний собрали на своих площадках более полутора тысяч участников. Зрителями стали более 15 тысяч человек.
В соревнованиях приняли участие 957 человек. Они выявили сильнейших в турнирах по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан», стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан», конным скачкам, бурятским шахматам «Шатар», hээр шаалга, шагай наадан.
В соревнованиях по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан» приняли участие 124 борца из Монголии, Бурятии, Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краёв. Победители и призёры соревнований награждены медалями, дипломами и денежными вознаграждениями от организационного комитета. Результаты личного первенства можно узнать здесь.
В командном первенстве победил Забайкальский край. На втором месте – Республика Бурятия. Третье место у спортсменов Монголии.
В абсолютном первенстве выиграл Балдан Цыжипов (Забайкальский край). На втором месте Цырен Сультимов (Забайкальский край).
В стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан» приняли участие 312 лучников из Монголии, КНР, Бурятии, Москвы, Иркутской и Сахалинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского и Забайкальского краёв. Победители и призёры соревнований награждены медалями, дипломами и денежными вознаграждениями от организационного комитета.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
Личное первенство
Мужчины
1 место – Шагдаров Бато (п. Агинское, Забайкальский край)
2 место – Цыбикжапов Олег (Республика Бурятия)
3 место – Дугаржапов Балдан (с.Алханай, Забайкальский край)
Женщины
1 место – Тучинова Марина (с.Амитхаша, Забайкальский край)
2 место – Ошорова Янжима (Тункинский район, Республика Бурятия)
3 место – Молонова Арюна (с. Челутай, Забайкальский край)
Командное первенство
1 место – Агинский район – 1, Забайкальский край
2 место – Дульдургинский район – 2, Забайкальский край
3 место – Агинский район – 2, Забайкальский край
Абсолютное первенство
1 место – Базаржапов Галсан (с. Зугалай, Забайкальский край)
2 место – Гармаев Баярто (Республика Бурятия)
3 место – Цыбикжапов Олег (Республика Бурятия)
4 место – Цыбенов Дымбрыл (с. Зугалай, Забайкальский край)
Конные скачки «Мори урилдан» проводились на 15 дистанциях. В соревнованиях приняли участие 146 скакунов из Монголии, Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края. Победители и призёры соревнований награждены медалями, дипломами и денежными вознаграждениями от организационного комитета.
Как сообщалось ранее, в командном первенстве победила команда «Агинский Бурятский округ – 1», Забайкальский край. Второе место заняла команда «Агинский Бурятский округ – 2». Третье место досталось Бурятии.
В бурятские шахматы «Шатар» сыграли 74 участника из Монголии, Республики Бурятия, Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краёв. Победители и призёры соревнований награждены медалями, дипломами и денежными вознаграждениями от организационного комитета.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
Личное первенство
Мужчины
1 место – Долсонов Аюша (п. Агинское, Забайкальский край)
2 место –Дондуков Сэнгдорж (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)
3 место – Абашеев Денис (г. Чита, Забайкальский край)
Женщины
1 место – Жапова Яна (п. Агинское, Забайкальский край)
2 место – Абашеева Ксения (г. Чита, Забайкальский край)
3 место – Комиссарова Сойжина (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)
Командное первенство
1 место – Забайкальский край – 1 (Долсонов Аюша, Абашеев Денис, Жапова Яна, Абашеева Ксения)
2 место – Республика Бурятия (Дондуков Сэнгдорж, Пушкарев Дмитрий, Комиссарова Сойжина, Саргаева Дарима)
3 место – Забайкальский край – 2 (Чимитов Биликто, Очиров Цыден, Дамдинова Аюна, Раднаева Цырена)
Абсолютное первенство
1 место – Долсонов Аюша (с. Южный Аргалей, Забайкальский край)
2 место – Дондуков Сэнгэдоржи (Республика Бурятия)
3 место – Яна Жапова (п. Агинское, Забайкальский край)
4 место – Абашеева Ксения (г. Чита, Забайкальский край)
В бурятских традиционных состязаниях по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга» приняли участие 220 спортсменов из Монголии, Республики Бурятия, Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краёв. Победители и призёры соревнований награждены медалями, дипломами и денежными вознаграждениями от организационного комитета.
По итогам соревнований места распределились следующим образом
Личное первенство
В возрастной группе до 21 года
1 место – Очиров Алексей (Забайкальский край)
2 место – Крылов Дмитрий (Республика Бурятия)
3 место – Худр Мунх (Монголия)
Мужчины
1 место – Долсонов Аюша (п. Агинское, Забайкальский край)
2 место –Дондуков Сэнгдорж (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)
3 место – Абашеев Денис (г. Чита, Забайкальский край)
Женщины
1 место – Жапова Яна (п. Агинское, Забайкальский край)
2 место – Абашеева Ксения (г. Чита, Забайкальский край)
3 место – Комиссарова Сойжина (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)
Командное первенство
1 место – Забайкальский край – 1 (Долсонов Аюша, Абашеев Денис, Жапова Яна, Абашеева Ксения)
2 место – Республика Бурятия (Дондуков Сэнгдорж, Пушкарев Дмитрий, Комиссарова Сойжина, Саргаева Дарима)
3 место – Забайкальский край – 2 (Чимитов Биликто, Очиров Цыден, Дамдинова Аюна, Раднаева Цырена)
Абсолютное первенство
1 место – Долсонов Аюша (с. Южный Аргалей, Забайкальский край)
2 место – Дондуков Сэнгэдоржи (Республика Бурятия)
3 место – Яна Жапова (п. Агинское, Забайкальский край)
4 место – Абашеева Ксения (г. Чита, Забайкальский край)
В бурятских традиционных состязаниях по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга» приняли участие 220 спортсменов из Монголии, Республики Бурятия, Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краёв. Победители и призёры соревнований награждены медалями, дипломами и денежными вознаграждениями от организационного комитета.
По итогам соревнований места распределились следующим образом
Личное первенство
В возрастной группе до 21 года
1 место – Очиров Алексей (Забайкальский край)
2 место – Крылов Дмитрий (Республика Бурятия)
3 место – Худр Мунх (Монголия)
В возрастной группе 21-30 лет
1 место – Раднаев Аюр (Республика Бурятия)
2 место – Раднаев Хэшэгто (Республика Бурятия)
3 место – Дашидоржиев Баир (Забайкальский край)
В возрастной группе 31-40 лет
1 место – Рыгзынов Элбэк (Забайкальский край)
2 место – Жаргалов Баяр (Забайкальский край)
3 место – Тумутов Алдар (Забайкальский край)
В возрастной группе 41-50 лет
1 место – Жигмитжамсоев Юмдылык (Забайкальский край)
2 место – Мункуев Олег (Республика Бурятия)
3 место – Намдаков Баир (Забайкальский край)
В возрастной группе 51 и старше
1 место – Дарижапов Булат (Республика Бурятия)
2 место – Юмсунов Бальжинима (Забайкальский край)
3 место – Цыдыпов Владимир (Забайкальский край)
Командное первенство
1 место – Республика Бурятия-1
2 место – Закаменский район, Республика Бурятия
3 место – Забайкальский край
Абсолютное первенство
1 место – Очиров Алексей (Забайкальский край)
2 место – Рыгзынов Элбэк (Забайкальский край)
3 место – Жаргалов Баяр (Забайкальский край)
4 место – Раднаев Аюр (Республика Бурятия)
5 место – Раднаев Хэшэгто (Республика Бурятия)
В традиционной бурятской игре «шагай наадан» приняли участие 81 спортсмен из Монголии, Китая (Шэнэхэн), Республики Бурятия, Иркутской, Сахалинской областей, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа. Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и денежными сертификатами.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
В личном первенстве в разновидности шагай наадан «Няhалалга»
Мужчины
1 место – Мункуев Аюша (Агинское -3, Забайкальский край)
2 место – Цынгуев Биликто (Агинское-7, Забайкальский край)
3 место – Дандаров Нимацырен (Республика Бурятия)
Женщины
1 место – Дориева Долгорма (Агинское-2, Забайкальский край)
2 место – Дулмаева Чимита (Агинское -1, Забайкальский край)
3 место – Тобоева Роза (Агинское-6)
В личном первенстве в разновидности шагай наадан «Шуурэлгэ»
Мужчины
1 место – Цыденжапов Батор (Агинское-2)
2 место – Балданов Базар (Агинское-3)
3 место – Цырендоржиев Элбэк (Агинское-7)
Женщины
1 место – Цыренжапова Марина (Агинское-3)
2 место – Батомункуева Цындыма (Агинское-1)
3 место – Бадараева Чимита (Агинское-4)
«Мори урилдаан»
1 место – Жамбалова Цындыма (Агинское-5)
2 место – Цыбенова Цыцыгма (Агинское-2)
3 место – Пурбуева Дарима (Агинское-3)
Командное первенство
1 место – Агинский Бурятский округ - 3, Забайкальский край
2 место – Агинский Бурятский округ - 2, Забайкальский край
3 место – Агинский Бурятский округ - 1, Забайкальский край
Абсолютное первенство
В абсолютном первенстве среди мужчин
1 место – Цыбенов Дашинима (Агинский Бурятский округ - 2)
2 место – Цыденжапов Батор (Агинский Бурятский округ - 2)
3 место – Мункуев Аюша (Агинский Бурятский округ - 3)
В абсолютном первенстве среди женщин
1 место – Дориева Долгорма (Агинский Бурятский округ - 2)
2 место – Дулмаева Чимит (Агинский Бурятский округ - 1)
3 место – Цыренжапова Марина (Агинский Бурятский округ - 3)
На завершении фестиваля были вручены главные призы абсолютным победителям спортивных состязаний по бурятской борьбе «Барилдаан», стрельбе из лука «hур харбаан», конным скачкам: ключи от автомобилей, кубки гран-при, дипломы, золотые медали фестиваля, специальные призы «Бурятский нож» от Жигжита Баясхаланова.
Абсолютным чемпионом по конным скачкам «Морин урилдаан» на дистанции 16000 метров стала лощадь Сахилгаан коневладельца Дашибалбара Нимаева из Ага-Хангила (Забайкальский край). В соревнованиях по стрельбе из лука «hур харбаан» самым метким оказался Галсан Базаржапов из Зугалая (Забайкальский край). А в бурятской борьбе «Барилдаан» не было равных Балдану Цыжипову из Ага-Хангила (Забайкальский край).
На закрытии фестиваля также были вручены главные призы конкурсов «Дангина» и фольклорных коллективов «Один день бурята».
Гран-при конкурса фольклорных коллективов «Буряад хунэй нэгэ удэр» XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» присуждено коллективу «Сахюурхан» из Могойтуйского района Агинского Бурятского округа (руководитель Лхама Балданова).
Гран-при конкурса красавиц «Дангина» XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» достался Сэрэнтогтох Батдулам из Восточного аймака Монголии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
1 место – Раднаев Аюр (Республика Бурятия)
2 место – Раднаев Хэшэгто (Республика Бурятия)
3 место – Дашидоржиев Баир (Забайкальский край)
В возрастной группе 31-40 лет
1 место – Рыгзынов Элбэк (Забайкальский край)
2 место – Жаргалов Баяр (Забайкальский край)
3 место – Тумутов Алдар (Забайкальский край)
В возрастной группе 41-50 лет
1 место – Жигмитжамсоев Юмдылык (Забайкальский край)
2 место – Мункуев Олег (Республика Бурятия)
3 место – Намдаков Баир (Забайкальский край)
В возрастной группе 51 и старше
1 место – Дарижапов Булат (Республика Бурятия)
2 место – Юмсунов Бальжинима (Забайкальский край)
3 место – Цыдыпов Владимир (Забайкальский край)
Командное первенство
1 место – Республика Бурятия-1
2 место – Закаменский район, Республика Бурятия
3 место – Забайкальский край
Абсолютное первенство
1 место – Очиров Алексей (Забайкальский край)
2 место – Рыгзынов Элбэк (Забайкальский край)
3 место – Жаргалов Баяр (Забайкальский край)
4 место – Раднаев Аюр (Республика Бурятия)
5 место – Раднаев Хэшэгто (Республика Бурятия)
В традиционной бурятской игре «шагай наадан» приняли участие 81 спортсмен из Монголии, Китая (Шэнэхэн), Республики Бурятия, Иркутской, Сахалинской областей, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа. Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и денежными сертификатами.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
В личном первенстве в разновидности шагай наадан «Няhалалга»
Мужчины
1 место – Мункуев Аюша (Агинское -3, Забайкальский край)
2 место – Цынгуев Биликто (Агинское-7, Забайкальский край)
3 место – Дандаров Нимацырен (Республика Бурятия)
Женщины
1 место – Дориева Долгорма (Агинское-2, Забайкальский край)
2 место – Дулмаева Чимита (Агинское -1, Забайкальский край)
3 место – Тобоева Роза (Агинское-6)
В личном первенстве в разновидности шагай наадан «Шуурэлгэ»
Мужчины
1 место – Цыденжапов Батор (Агинское-2)
2 место – Балданов Базар (Агинское-3)
3 место – Цырендоржиев Элбэк (Агинское-7)
Женщины
1 место – Цыренжапова Марина (Агинское-3)
2 место – Батомункуева Цындыма (Агинское-1)
3 место – Бадараева Чимита (Агинское-4)
«Мори урилдаан»
1 место – Жамбалова Цындыма (Агинское-5)
2 место – Цыбенова Цыцыгма (Агинское-2)
3 место – Пурбуева Дарима (Агинское-3)
Командное первенство
1 место – Агинский Бурятский округ - 3, Забайкальский край
2 место – Агинский Бурятский округ - 2, Забайкальский край
3 место – Агинский Бурятский округ - 1, Забайкальский край
Абсолютное первенство
В абсолютном первенстве среди мужчин
1 место – Цыбенов Дашинима (Агинский Бурятский округ - 2)
2 место – Цыденжапов Батор (Агинский Бурятский округ - 2)
3 место – Мункуев Аюша (Агинский Бурятский округ - 3)
В абсолютном первенстве среди женщин
1 место – Дориева Долгорма (Агинский Бурятский округ - 2)
2 место – Дулмаева Чимит (Агинский Бурятский округ - 1)
3 место – Цыренжапова Марина (Агинский Бурятский округ - 3)
На завершении фестиваля были вручены главные призы абсолютным победителям спортивных состязаний по бурятской борьбе «Барилдаан», стрельбе из лука «hур харбаан», конным скачкам: ключи от автомобилей, кубки гран-при, дипломы, золотые медали фестиваля, специальные призы «Бурятский нож» от Жигжита Баясхаланова.
Абсолютным чемпионом по конным скачкам «Морин урилдаан» на дистанции 16000 метров стала лощадь Сахилгаан коневладельца Дашибалбара Нимаева из Ага-Хангила (Забайкальский край). В соревнованиях по стрельбе из лука «hур харбаан» самым метким оказался Галсан Базаржапов из Зугалая (Забайкальский край). А в бурятской борьбе «Барилдаан» не было равных Балдану Цыжипову из Ага-Хангила (Забайкальский край).
На закрытии фестиваля также были вручены главные призы конкурсов «Дангина» и фольклорных коллективов «Один день бурята».
Гран-при конкурса фольклорных коллективов «Буряад хунэй нэгэ удэр» XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» присуждено коллективу «Сахюурхан» из Могойтуйского района Агинского Бурятского округа (руководитель Лхама Балданова).
Гран-при конкурса красавиц «Дангина» XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» достался Сэрэнтогтох Батдулам из Восточного аймака Монголии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.