Названы итоги спортивных состязаний всебурятского фестиваля

Личное первенство



Мужчины

1 место – Долсонов Аюша (п. Агинское, Забайкальский край)

2 место –Дондуков Сэнгдорж (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)

3 место – Абашеев Денис (г. Чита, Забайкальский край)



Женщины

1 место – Жапова Яна (п. Агинское, Забайкальский край)

2 место – Абашеева Ксения (г. Чита, Забайкальский край)

3 место – Комиссарова Сойжина (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)



Командное первенство

1 место – Забайкальский край – 1 (Долсонов Аюша, Абашеев Денис, Жапова Яна, Абашеева Ксения)

2 место – Республика Бурятия (Дондуков Сэнгдорж, Пушкарев Дмитрий, Комиссарова Сойжина, Саргаева Дарима)

3 место – Забайкальский край – 2 (Чимитов Биликто, Очиров Цыден, Дамдинова Аюна, Раднаева Цырена)



Абсолютное первенство

1 место – Долсонов Аюша (с. Южный Аргалей, Забайкальский край)

2 место – Дондуков Сэнгэдоржи (Республика Бурятия)

3 место – Яна Жапова (п. Агинское, Забайкальский край)

4 место – Абашеева Ксения (г. Чита, Забайкальский край)



В бурятских традиционных состязаниях по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга» приняли участие 220 спортсменов из Монголии, Республики Бурятия, Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краёв. Победители и призёры соревнований награждены медалями, дипломами и денежными вознаграждениями от организационного комитета.



По итогам соревнований места распределились следующим образом



Личное первенство



В возрастной группе до 21 года

1 место – Очиров Алексей (Забайкальский край)

2 место – Крылов Дмитрий (Республика Бурятия)

3 место – Худр Мунх (Монголия)





В возрастной группе 21-30 лет

1 место – Раднаев Аюр (Республика Бурятия)

2 место – Раднаев Хэшэгто (Республика Бурятия)

3 место – Дашидоржиев Баир (Забайкальский край)



В возрастной группе 31-40 лет

1 место – Рыгзынов Элбэк (Забайкальский край)

2 место – Жаргалов Баяр (Забайкальский край)

3 место – Тумутов Алдар (Забайкальский край)



В возрастной группе 41-50 лет

1 место – Жигмитжамсоев Юмдылык (Забайкальский край)

2 место – Мункуев Олег (Республика Бурятия)

3 место – Намдаков Баир (Забайкальский край)



В возрастной группе 51 и старше

1 место – Дарижапов Булат (Республика Бурятия)

2 место – Юмсунов Бальжинима (Забайкальский край)

3 место – Цыдыпов Владимир (Забайкальский край)



Командное первенство

1 место – Республика Бурятия-1

2 место – Закаменский район, Республика Бурятия

3 место – Забайкальский край



Абсолютное первенство

1 место – Очиров Алексей (Забайкальский край)

2 место – Рыгзынов Элбэк (Забайкальский край)

3 место – Жаргалов Баяр (Забайкальский край)

4 место – Раднаев Аюр (Республика Бурятия)

5 место – Раднаев Хэшэгто (Республика Бурятия)



В традиционной бурятской игре «шагай наадан» приняли участие 81 спортсмен из Монголии, Китая (Шэнэхэн), Республики Бурятия, Иркутской, Сахалинской областей, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа. Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и денежными сертификатами.



По итогам соревнований места распределились следующим образом:



В личном первенстве в разновидности шагай наадан «Няhалалга»



Мужчины

1 место – Мункуев Аюша (Агинское -3, Забайкальский край)

2 место – Цынгуев Биликто (Агинское-7, Забайкальский край)

3 место – Дандаров Нимацырен (Республика Бурятия)



Женщины

1 место – Дориева Долгорма (Агинское-2, Забайкальский край)

2 место – Дулмаева Чимита (Агинское -1, Забайкальский край)

3 место – Тобоева Роза (Агинское-6)



В личном первенстве в разновидности шагай наадан «Шуурэлгэ»



Мужчины

1 место – Цыденжапов Батор (Агинское-2)

2 место – Балданов Базар (Агинское-3)

3 место – Цырендоржиев Элбэк (Агинское-7)



Женщины

1 место – Цыренжапова Марина (Агинское-3)

2 место – Батомункуева Цындыма (Агинское-1)

3 место – Бадараева Чимита (Агинское-4)



«Мори урилдаан»

1 место – Жамбалова Цындыма (Агинское-5)

2 место – Цыбенова Цыцыгма (Агинское-2)

3 место – Пурбуева Дарима (Агинское-3)



Командное первенство

1 место – Агинский Бурятский округ - 3, Забайкальский край

2 место – Агинский Бурятский округ - 2, Забайкальский край

3 место – Агинский Бурятский округ - 1, Забайкальский край



Абсолютное первенство



В абсолютном первенстве среди мужчин

1 место – Цыбенов Дашинима (Агинский Бурятский округ - 2)

2 место – Цыденжапов Батор (Агинский Бурятский округ - 2)

3 место – Мункуев Аюша (Агинский Бурятский округ - 3)



В абсолютном первенстве среди женщин

1 место – Дориева Долгорма (Агинский Бурятский округ - 2)

2 место – Дулмаева Чимит (Агинский Бурятский округ - 1)

3 место – Цыренжапова Марина (Агинский Бурятский округ - 3)



На завершении фестиваля были вручены главные призы абсолютным победителям спортивных состязаний по бурятской борьбе «Барилдаан», стрельбе из лука «hур харбаан», конным скачкам: ключи от автомобилей, кубки гран-при, дипломы, золотые медали фестиваля, специальные призы «Бурятский нож» от Жигжита Баясхаланова.



Абсолютным чемпионом по конным скачкам «Морин урилдаан» на дистанции 16000 метров стала лощадь Сахилгаан коневладельца Дашибалбара Нимаева из Ага-Хангила (Забайкальский край). В соревнованиях по стрельбе из лука «hур харбаан» самым метким оказался Галсан Базаржапов из Зугалая (Забайкальский край). А в бурятской борьбе «Барилдаан» не было равных Балдану Цыжипову из Ага-Хангила (Забайкальский край).



На закрытии фестиваля также были вручены главные призы конкурсов «Дангина» и фольклорных коллективов «Один день бурята».



Гран-при конкурса фольклорных коллективов «Буряад хунэй нэгэ удэр» XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» присуждено коллективу «Сахюурхан» из Могойтуйского района Агинского Бурятского округа (руководитель Лхама Балданова).







1 место – Раднаев Аюр (Республика Бурятия)2 место – Раднаев Хэшэгто (Республика Бурятия)3 место – Дашидоржиев Баир (Забайкальский край)1 место – Рыгзынов Элбэк (Забайкальский край)2 место – Жаргалов Баяр (Забайкальский край)3 место – Тумутов Алдар (Забайкальский край)1 место – Жигмитжамсоев Юмдылык (Забайкальский край)2 место – Мункуев Олег (Республика Бурятия)3 место – Намдаков Баир (Забайкальский край)1 место – Дарижапов Булат (Республика Бурятия)2 место – Юмсунов Бальжинима (Забайкальский край)3 место – Цыдыпов Владимир (Забайкальский край)1 место – Республика Бурятия-12 место – Закаменский район, Республика Бурятия3 место – Забайкальский край1 место – Очиров Алексей (Забайкальский край)2 место – Рыгзынов Элбэк (Забайкальский край)3 место – Жаргалов Баяр (Забайкальский край)4 место – Раднаев Аюр (Республика Бурятия)5 место – Раднаев Хэшэгто (Республика Бурятия)В традиционной бурятской игре «шагай наадан» приняли участие 81 спортсмен из Монголии, Китая (Шэнэхэн), Республики Бурятия, Иркутской, Сахалинской областей, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа. Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и денежными сертификатами.По итогам соревнований места распределились следующим образом:1 место – Мункуев Аюша (Агинское -3, Забайкальский край)2 место – Цынгуев Биликто (Агинское-7, Забайкальский край)3 место – Дандаров Нимацырен (Республика Бурятия)1 место – Дориева Долгорма (Агинское-2, Забайкальский край)2 место – Дулмаева Чимита (Агинское -1, Забайкальский край)3 место – Тобоева Роза (Агинское-6)1 место – Цыденжапов Батор (Агинское-2)2 место – Балданов Базар (Агинское-3)3 место – Цырендоржиев Элбэк (Агинское-7)1 место – Цыренжапова Марина (Агинское-3)2 место – Батомункуева Цындыма (Агинское-1)3 место – Бадараева Чимита (Агинское-4)1 место – Жамбалова Цындыма (Агинское-5)2 место – Цыбенова Цыцыгма (Агинское-2)3 место – Пурбуева Дарима (Агинское-3)1 место – Агинский Бурятский округ - 3, Забайкальский край2 место – Агинский Бурятский округ - 2, Забайкальский край3 место – Агинский Бурятский округ - 1, Забайкальский край1 место – Цыбенов Дашинима (Агинский Бурятский округ - 2)2 место – Цыденжапов Батор (Агинский Бурятский округ - 2)3 место – Мункуев Аюша (Агинский Бурятский округ - 3)1 место – Дориева Долгорма (Агинский Бурятский округ - 2)2 место – Дулмаева Чимит (Агинский Бурятский округ - 1)3 место – Цыренжапова Марина (Агинский Бурятский округ - 3)На завершении фестиваля были вручены главные призы абсолютным победителям спортивных состязаний по бурятской борьбе «Барилдаан», стрельбе из лука «hур харбаан», конным скачкам: ключи от автомобилей, кубки гран-при, дипломы, золотые медали фестиваля, специальные призы «Бурятский нож» от Жигжита Баясхаланова.Абсолютным чемпионом по конным скачкам «Морин урилдаан» на дистанции 16000 метров стала лощадь Сахилгаан коневладельца Дашибалбара Нимаева из Ага-Хангила (Забайкальский край). В соревнованиях по стрельбе из лука «hур харбаан» самым метким оказался Галсан Базаржапов из Зугалая (Забайкальский край). А в бурятской борьбе «Барилдаан» не было равных Балдану Цыжипову из Ага-Хангила (Забайкальский край).На закрытии фестиваля также были вручены главные призы конкурсов «Дангина» и фольклорных коллективов «Один день бурята».Гран-при конкурса фольклорных коллективов «Буряад хунэй нэгэ удэр» XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» присуждено коллективу «Сахюурхан» из Могойтуйского района Агинского Бурятского округа (руководитель Лхама Балданова). Гран-при конкурса красавиц «Дангина» XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» достался Сэрэнтогтох Батдулам из Восточного аймака Монголии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.