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Конные скачки на «Алтаргане» выиграл забайкалец

Конные скачки на «Алтаргане» выиграл забайкалец
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Победителю вручили автомобиль

Победителем конных скачек «Мори урилдаан», проходивших на международном бурятском фестивале «Алтаргана» в Агинском Бурятском округе, стал жокей третьей категории Рабдан Цыденов на лошади по кличке Сахилгаан. Скакун преодолел 16-километровую дистанцию за 25 минут 56 секунд.

Второе место завоевал Цырендоржо Долсонов на лошади по кличке Малаан из команды Агинского Бурятского округа - 3.

Первое командное место заняла команда Агинского Бурятского округа Забайкальского края - 1. Второе место у команды Агинского Бурятского округа - 2. Третье место досталось команде Бурятии.

Победителю скачек вручили попону с вышитой надписью «Алтаргана-2020. Большой приз». Также он стал обладателем главного приза соревнований – автомобиля.

Марафон проходил на дистанции в 16 километров. В соревнованиях приняли участие 19 лошадей, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Алтаргана Агинский Бурятский округ Бурятия фестиваль конные скачки спорт

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