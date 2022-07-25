Победителю вручили автомобиль
Победителем конных скачек «Мори урилдаан», проходивших на международном бурятском фестивале «Алтаргана» в Агинском Бурятском округе, стал жокей третьей категории Рабдан Цыденов на лошади по кличке Сахилгаан. Скакун преодолел 16-километровую дистанцию за 25 минут 56 секунд.
Второе место завоевал Цырендоржо Долсонов на лошади по кличке Малаан из команды Агинского Бурятского округа - 3.
Первое командное место заняла команда Агинского Бурятского округа Забайкальского края - 1. Второе место у команды Агинского Бурятского округа - 2. Третье место досталось команде Бурятии.
Победителю скачек вручили попону с вышитой надписью «Алтаргана-2020. Большой приз». Также он стал обладателем главного приза соревнований – автомобиля.
Марафон проходил на дистанции в 16 километров. В соревнованиях приняли участие 19 лошадей, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Конные скачки на «Алтаргане» выиграл забайкалец
Общество, Фото:
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