Конные скачки на «Алтаргане» выиграл забайкалец

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Победителю вручили автомобиль



Победителем конных скачек «Мори урилдаан», проходивших на международном бурятском фестивале «Алтаргана» в Агинском Бурятском округе, стал жокей третьей категории Рабдан Цыденов на лошади по кличке Сахилгаан. Скакун преодолел 16-километровую дистанцию за 25 минут 56 секунд.



Второе место завоевал Цырендоржо Долсонов на лошади по кличке Малаан из команды Агинского Бурятского округа - 3.



Первое командное место заняла команда Агинского Бурятского округа Забайкальского края - 1. Второе место у команды Агинского Бурятского округа - 2. Третье место досталось команде Бурятии.



Победителю скачек вручили попону с вышитой надписью «Алтаргана-2020. Большой приз». Также он стал обладателем главного приза соревнований – автомобиля.



Марафон проходил на дистанции в 16 километров. В соревнованиях приняли участие 19 лошадей, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

