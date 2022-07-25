Стали известны победители фестивальных соревнований по «Бухэ барилдаан»
24 июля в Агинском Бурятском округе завершился XIV международный бурятский фестиваль «Алтаргана». В рамках праздника проходили состязания по традиционным бурятским видам спорта.
По информации группы «Борцы Бурятии», победителями и призёрами в соревнованиях по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан» стали:
В весе до 60 кг
1 место - Гармаев Тамир (Забайкальский край)
2 место - Дамдинов Эрдэм (Забайкальский край)
3 место - Егоров Роман (Бурятия)
В весе до 70 кг
1 место - Батоев Булат (Забайкальский край)
2 место - Содномов Балдан (Забайкальский край)
3 место - Цыденов Зандан (Забайкальский край)
В весе до 80 кг
1 место - Цыденжапов Намжил (Забайкальский край)
2 место - Ульзетуев Сангади (Бурятия)
3 место - Гомбоев Баясхалан (Бурятия)
В весе до 92 кг
1 место - Цырендондопов Зоригто (Бурятия)
2 место - Жавхалан (Монголия)
3 место - Сумьябазар (Монголия)
В весе свыше 92 кг
1 место - Максаров Цыбик (Забайкальский край)
2 место - Дорж Анар (Монголия)
3 место - Цыжипов Балдан (Забайкальский край)
Лучшее исполнение соло - Доржиев Жамбал.
Лучшее исполнение танца орла - Дорж Анар (Монголия).
Медали «Алтарганы» разделили борцы Забайкалья, Бурятии и Монголии
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