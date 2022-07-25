Медали «Алтарганы» разделили борцы Забайкалья, Бурятии и Монголии

Стали известны победители фестивальных соревнований по «Бухэ барилдаан»



24 июля в Агинском Бурятском округе завершился XIV международный бурятский фестиваль «Алтаргана». В рамках праздника проходили состязания по традиционным бурятским видам спорта.



По информации группы «Борцы Бурятии», победителями и призёрами в соревнованиях по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан» стали:



В весе до 60 кг

1 место - Гармаев Тамир (Забайкальский край)

2 место - Дамдинов Эрдэм (Забайкальский край)

3 место - Егоров Роман (Бурятия)



В весе до 70 кг

1 место - Батоев Булат (Забайкальский край)

2 место - Содномов Балдан (Забайкальский край)

3 место - Цыденов Зандан (Забайкальский край)



В весе до 80 кг

1 место - Цыденжапов Намжил (Забайкальский край)

2 место - Ульзетуев Сангади (Бурятия)

3 место - Гомбоев Баясхалан (Бурятия)



В весе до 92 кг

1 место - Цырендондопов Зоригто (Бурятия)

2 место - Жавхалан (Монголия)

3 место - Сумьябазар (Монголия)



В весе свыше 92 кг

1 место - Максаров Цыбик (Забайкальский край)

2 место - Дорж Анар (Монголия)

3 место - Цыжипов Балдан (Забайкальский край)



Лучшее исполнение соло - Доржиев Жамбал.

Лучшее исполнение танца орла - Дорж Анар (Монголия).



