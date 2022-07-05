В Бурятии опровергли информацию о голодающих лесниках

Тревожные сообщения распространяют в соцсетях и мессенджерах



В социальных сетях и мессенджерах появились тревожные сообщения по поводу лесников в Бурятии. Сообщается, что сотрудники лесной охраны, которые тушат пожары, голодают уже двое суток.



В республиканском агентстве лесного хозяйства эту информацию опровергли.



- Информация не соответствует действительности. Все сотрудники лесного хозяйства при выезде на возгорания полностью снабжены лесопожарным оборудованием, водой, продовольствием, необходимыми материалами и средствами (средствами индивидуальной защиты, таборным имуществом, исправными средства пожаротушения, приборами искусственного освещения). Доставка продовольствия на возгорания осуществляется по требованию руководителя тушения лесного пожара. Все бойцы, работающие на пожарах, накормлены, перебоев с поставкой продовольствия нет, - подчеркнули в агентстве лесного хозяйства.



В сообщениях, которые распространяют в соцсетях, также объявлен сбор денег на еду сотрудникам лесной охраны. Так что, вероятно, вброс сделали мошенники.



- Республиканское агентство лесного хозяйства, лесничества и лесхозы не имеют никакого отношения к сбору денежных средств на продовольствие сотрудникам. Работники лесного хозяйства никогда не собирали, не собирают, и не будут собирать никакие денежные средства на продовольственные нужды бойцам. Мы просим всех жителей районов Бурятии доверять только официальным источникам! Будьте бдительны! – призывают в ведомстве.



В случае, если у пользователей начнут откровенно выпрашивать деньги, специалисты советуют обратиться в полицию.

