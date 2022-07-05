 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 июля

04 июля

Популярное

В Бурятии опровергли информацию о голодающих лесниках

В Бурятии опровергли информацию о голодающих лесниках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тревожные сообщения распространяют в соцсетях и мессенджерах

В социальных сетях и мессенджерах появились тревожные сообщения по поводу лесников в Бурятии. Сообщается, что сотрудники лесной охраны, которые тушат пожары, голодают уже двое суток.

В республиканском агентстве лесного хозяйства эту информацию опровергли.

- Информация не соответствует действительности. Все сотрудники лесного хозяйства при выезде на возгорания полностью снабжены лесопожарным оборудованием, водой, продовольствием, необходимыми материалами и средствами (средствами индивидуальной защиты, таборным имуществом, исправными средства пожаротушения, приборами искусственного освещения). Доставка продовольствия на возгорания осуществляется по требованию руководителя тушения лесного пожара. Все бойцы, работающие на пожарах, накормлены, перебоев с поставкой продовольствия нет, - подчеркнули в агентстве лесного хозяйства.

В сообщениях, которые распространяют в соцсетях, также объявлен сбор денег на еду сотрудникам лесной охраны. Так что, вероятно, вброс сделали мошенники.

- Республиканское агентство лесного хозяйства, лесничества и лесхозы не имеют никакого отношения к сбору денежных средств на продовольствие сотрудникам. Работники лесного хозяйства никогда не собирали, не собирают, и не будут собирать никакие денежные средства на продовольственные нужды бойцам. Мы просим всех жителей районов Бурятии доверять только официальным источникам! Будьте бдительны! – призывают в ведомстве.

В случае, если у пользователей начнут откровенно выпрашивать деньги, специалисты советуют обратиться в полицию. 
лесники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии опровергли информацию о голодающих лесниках
В Бурятии опровергли информацию о голодающих лесниках
Общество, 05.07.2022
Тревожные сообщения распространяют в соцсетях и мессенджерах
В Бурятии змеи ползают по пешеходным дорожкам
В Бурятии змеи ползают по пешеходным дорожкам
Общество, 05.07.2022
Дети их опасаются, но не боятся снимать на видео
Пенсионный фонд не учёл 37-летний стаж крановщицы из Улан-Удэ
Пенсионный фонд не учёл 37-летний стаж крановщицы из Улан-Удэ
Общество, 05.07.2022
Восстановить права женщине помогла Генеральная прокуратура
В Бурятии ушла из жизни ветеран службы профилактики СПИД
В Бурятии ушла из жизни ветеран службы профилактики СПИД
Общество, 05.07.2022
Людмила Левантуева ушла из жизни после продолжительной болезни
Бурятские врачи рассказали, можно ли мазать обгоревшую кожу сметаной
Бурятские врачи рассказали, можно ли мазать обгоревшую кожу сметаной
Общество, 05.07.2022
Солнечные ожоги, особенно в детстве, увеличивают риск развития различных опухолей кожи
В Улан-Удэ отчитались об объёмах скошенной травы
В Улан-Удэ отчитались об объёмах скошенной травы
Общество, 05.07.2022
На все работы выделено более 9 млн рублей
Улан-удэнки жалуются на автобусного извращенца
Улан-удэнки жалуются на автобусного извращенца
Общество, 05.07.2022
Неприятный пассажир «зажимает» девушек в переполненных маршрутках  
Ямы на дорогах Улан-Удэ заделывают по ночам
Ямы на дорогах Улан-Удэ заделывают по ночам
Общество, 05.07.2022
На эти работы выделено 30 млн рублей
Жители Бурятии чаще всего жалуются в соцсетях на «социалку»
Жители Бурятии чаще всего жалуются в соцсетях на «социалку»
Общество, 05.07.2022
Жители Бурятии направили более 1200 обращений к государству через соцсети
В Улан-Удэ построили новую спортивную площадку у школы
В Улан-Удэ построили новую спортивную площадку у школы
Общество, 05.07.2022
Школьники смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол
В Бурятии фотоловушки сняли животных на водопое
В Бурятии фотоловушки сняли животных на водопое
Общество, 05.07.2022
Таёжные жители спешат утолить жажду и охладиться в прохладных водах реки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^