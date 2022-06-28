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28 июня

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В Улан-Удэ пройдёт фестиваль сельских детей «Я могу»

В Улан-Удэ пройдёт фестиваль сельских детей «Я могу»
Общество,  Фото:pixabay.com
Республиканский конкурс талантов проведут 29 июня в БГСХА

Завтра, 29 июня, в столице Бурятии состоится республиканский творческий фестиваль-конкурс детских талантов «Я могу» среди сельских учреждений культуры. Мероприятие пройдёт в концертном зале Бурятской сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова.

В фестивале-конкурсе примут участие возрастные категории: «от 5 до 8 лет», «от 9 до 13 лет», «от 14 до 17 лет». Дети из сельских глубинок республики покажут своё творчество и представят свои композиции в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Театральный жанр» и «Инструментальное искусство».

- Фестиваль-конкурс проводится с целью создания условий для творческой самореализации детей, проживающих на сельских территориях, - сообщает центр по поддержке добровольчества в сфере культуры РБ.

Начало концертной программы в 14:00.

Возрастное ограничение 0+
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