Республиканский конкурс талантов проведут 29 июня в БГСХА
Завтра, 29 июня, в столице Бурятии состоится республиканский творческий фестиваль-конкурс детских талантов «Я могу» среди сельских учреждений культуры. Мероприятие пройдёт в концертном зале Бурятской сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова.
В фестивале-конкурсе примут участие возрастные категории: «от 5 до 8 лет», «от 9 до 13 лет», «от 14 до 17 лет». Дети из сельских глубинок республики покажут своё творчество и представят свои композиции в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Театральный жанр» и «Инструментальное искусство».
- Фестиваль-конкурс проводится с целью создания условий для творческой самореализации детей, проживающих на сельских территориях, - сообщает центр по поддержке добровольчества в сфере культуры РБ.
Начало концертной программы в 14:00.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль сельских детей «Я могу»
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