 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В Улан-Удэ администратора паблика оштрафовали за видео про Украину

В Улан-Удэ администратора паблика оштрафовали за видео про Украину
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Житель столицы Бурятии разместил фейковое видео о спецоперации

Улан-удэнец, который является администратором паблика в соцсети «Вконтакте», получил штраф за фейковое видео про спецоперацию на Украине. Он признан виновным по ч. 9 ст. 13.15 КоАП « Злоупотребление свободой массовой информации».

Видео улан-удэнец разместил в паблике 27 февраля со своего персонального компьютера. Ролик касался спецоперации, в названии присутствовала недостоверная цифра погибших.

- Размещенные М. сведения не соответствуют действительности и опровергаются министерством обороны РФ в рамках ежедневного брифинга. Факт совершения М. административного правонарушения в судебном заседании подтвержден совокупностью доказательств, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.

Суд назначил администратору паблика штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.
злоупотребление свободой массовой информации социальная сеть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ администратора паблика оштрафовали за видео про Украину
В Улан-Удэ администратора паблика оштрафовали за видео про Украину
Общество, 10.06.2022
Житель столицы Бурятии разместил фейковое видео о спецоперации
Бурятские учёные нашли применение золошлаковым отходам
Бурятские учёные нашли применение золошлаковым отходам
Общество, 10.06.2022
Золошлаковые отходы предлагают применять в гражданском и дорожном строительстве
Артисты из Улан-Удэ покорили зрителей Благовещенска
Артисты из Улан-Удэ покорили зрителей Благовещенска
Общество, 10.06.2022
Русский драмтеатр борется за главный приз фестиваля – Нику
В Улан-Удэ автобусы перестали ездить в микрорайон из-за размытой дороги
В Улан-Удэ автобусы перестали ездить в микрорайон из-за размытой дороги
Общество, 10.06.2022
Дорога стала непроходимой из-за высыпанного здесь недавно песка
В районе Бурятии возобновили иппотерапию
В районе Бурятии возобновили иппотерапию
Общество, 10.06.2022
С инициативой выступила местная жительница, председатель ТОС
Улан-удэнку оштрафовали на 40 тысяч за пост в закрытом канале
Улан-удэнку оштрафовали на 40 тысяч за пост в закрытом канале
Общество, 10.06.2022
Женщина получила уже два штрафа по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ
Командующему 36-й армией вручили знак почётного гражданина Улан-Удэ
Командующему 36-й армией вручили знак почётного гражданина Улан-Удэ
Общество, 10.06.2022
Генерал-лейтенант Валерий Солодчук заявил, что это заслуга всех военнослужащих 36-й армии, которые выполняют боевую задачу
На Байкале обнаружили нерпу необычного окраса
На Байкале обнаружили нерпу необычного окраса
Общество, 10.06.2022
Специалисты объяснили, с чем может быть связан почти белый цвет нерпы
Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода поделились кровью
Сотрудники Улан-Удэнского авиазавода поделились кровью
Общество, 10.06.2022
Выездные Дни донора проходят на предприятии дважды в год
В Улан-Удэ устраняют последствия дождя
В Улан-Удэ устраняют последствия дождя
Общество, 10.06.2022
Мэрия сообщает, что работа идёт в усиленном режиме
В Бурятии с начала недели нет лесных пожаров
В Бурятии с начала недели нет лесных пожаров
Общество, 10.06.2022
Последний пожар был ещё 6 июня
На Украине погиб победитель танкового биатлона из Бурятии
На Украине погиб победитель танкового биатлона из Бурятии
Общество, 10.06.2022
Максим Жаркой был гордостью села Кудара-Сомон
Роспотребнадзор рассказал жителям Бурятии, как выбрать мороженое
Роспотребнадзор рассказал жителям Бурятии, как выбрать мороженое
Общество, 10.06.2022
При выборе мороженого необходимо обратить внимание на несколько важных пунктов  
Тува примет фестиваль мастеров прикладного искусства
Тува примет фестиваль мастеров прикладного искусства
Общество, 10.06.2022
В его рамках пройдёт межрегиональная научно-практическая конференция
В Иркутской области состоится народный праздник «Акатуй»
В Иркутской области состоится народный праздник «Акатуй»
Общество, 10.06.2022
Традиционный весенний праздника чувашей посвящён земледелию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^