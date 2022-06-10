В Улан-Удэ администратора паблика оштрафовали за видео про Украину

Житель столицы Бурятии разместил фейковое видео о спецоперации



Улан-удэнец, который является администратором паблика в соцсети «Вконтакте», получил штраф за фейковое видео про спецоперацию на Украине. Он признан виновным по ч. 9 ст. 13.15 КоАП « Злоупотребление свободой массовой информации».



Видео улан-удэнец разместил в паблике 27 февраля со своего персонального компьютера. Ролик касался спецоперации, в названии присутствовала недостоверная цифра погибших.



- Размещенные М. сведения не соответствуют действительности и опровергаются министерством обороны РФ в рамках ежедневного брифинга. Факт совершения М. административного правонарушения в судебном заседании подтвержден совокупностью доказательств, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.



Суд назначил администратору паблика штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

