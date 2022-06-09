В Бурятии поставят балет «Ромео и Джульетта»

Спектакль поставят в хореографии легендарного Леонида Лавровского
В Улан-Удэ Бурятский театр оперы и балета начал подготовку к новой постановке – балету «Ромео и Джульетта», премьера которого состоится осенью этого года. В столицу Бурятии приехал режиссёр будущей постановки Леонид Лавровский - Гарсиа — внук одного из основателей советской школы драм-балета, главного балетмейстера Большого театра Леонида Лавровского - старшего (1905-1967).
Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева ассоциируется с именем Леонида Лавровского - старшего — соавтором либретто и балетмейстером знаменитой постановки «Ромео и Джульетты», премьера которой состоялась 11 января 1940 года в театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр), а позже и на сцене Большого театра. Примечательно, что хореографом-постановщиком балета на бурятской сцене выступит сын Леонида Лавровского - старшего – Михаил Лавровский, который будет ставить спектакль в тандеме с сыном — молодым режиссёром Леонидом Лавровским-Гарсиа (младшим).
По словам внука, который выступит режиссёром спектакля на бурятской сцене, Леонид Лавровский - старший, помимо фабулы и знакомого всем сюжета делал акцент на смене эпох — уходящем средневековье и зарождающемся ренессансе — на том, как сложно эта смена происходит.
- Будущая постановка для меня очень важна, поскольку она изначально сделана моим дедом. Мы постараемся не улучшить спектакль — такое заявление было бы глупым. Мы постараемся его не ухудшить, в том смысле что с момента постановки Леонидом Михайловичем Лавровским прошло уже много лет, конечно, поменялись вкусы, технически артисты пошли вперёд. И мы хотим, чтоб постановка была интересна современному зрителю, — отметил режиссёр Леонид Лавровский - Гарсиа. — Любой театр – это диалог со зрителем. Будь то остросоциальный драматический спектакль на темы сегодняшнего дня или спектакль романтического плана. «Ромео и Джульетта» — это, безусловно, спектакль романтического плана, драматический балет, но тут есть герои и мысль. В любом случае должно быть понятно, кому мы это адресуем, почему мы хотим это сейчас поставить. Это то, на что мой отец и хореограф — постановщик и вся наша творческая команда делает акцент.
Вместе с отцом и сыном Лавровскими над спектаклем будут работать приглашённые хореографы: Карен Ионесян (педагог-репетитор большого театра) и Наталья Лавровская (балерина, педагог, актриса драматического театра).
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В Бурятии поставят балет «Ромео и Джульетта»
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