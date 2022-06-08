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В Бурятии дети до семи лет смогут ездить в электричках бесплатно

В Бурятии дети до семи лет смогут ездить в электричках бесплатно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соответствующий закон приняла Госдума

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон о бесплатном проезде в пригородных электропоездах детей от пяти до семи лет включительно.

- Принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребёнка не придётся, — отмечал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Ранее решение вопроса бесплатного проезда на пригородных электричках полностью зависело от возможностей регионов. Только в 48 субъектах Российской Федерации предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет. Им предоставляется скидка от 50 % до 75 % от действующего тарифа. «Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объёме. Это несправедливо по отношению к семьям с маленькими детьми», - прокомментировал Володин.

В Бурятии скидка на детские билеты есть, и зависит она от расстояния. Например, за 50 км пути (примерно как из Улан-Удэ до станции «Колос») взрослый пассажир заплатит 81 рубль. А детский билет на это же расстояние обойдётся в 26 рублей.

Детям до пяти лет билеты не требуются. 
электрички

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