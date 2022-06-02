Сельчане просят изменить в названии своего села одну букву
Жители села Ангир, что находится в Прибайкальском районе Бурятии, обратились в Народный Хурал с просьбой переименовать их населённый пункт. Сельчане просят вернуть прежнее и привычное старожилам название Ангыр.
С инициативой о переименовании села местные жители выступили сами. Они направили обращение в адрес главы сельского поселения, собрав более 80 подписей.
«Жители села Ангир нуждаются в переименовании нашего села на Ангыр, так как население (в основном старшее поколение) ещё помнит, как возникло название и воспринимает отрицательно переименование. Просьба жителей обоснованна. Неудобства возникают с оформлением документов не только у жителей села, но и у административных работников, органов связи, транспорта и пр.», - говорится в обращении.
Порядок рассмотрения предложений о присвоении наименований географическим объектам или об их переименовании установлен законом Бурятии «Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим объектам и переименования географических объектов». «Согласно закону, процесс переименования проходит строго под патронатом Народного Хурала. Только после тщательного изучения общественного мнения и вытекающих расходов от смены географического названия, законодательный орган республики принимает окончательное решение», - пояснили в парламенте Бурятии.
Срок рассмотрения с момента внесения предложения составляет шесть месяцев.
Жители села в Бурятии попросили новое название
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