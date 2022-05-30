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В Бурятии пройдёт фестиваль национальных костюмов

В Бурятии пройдёт фестиваль национальных костюмов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фестиваль пройдёт в Улан-Удэ и Тугнуйской долине

С 29 по 30 июля 2022 года в Улан-Удэ состоится III межрегиональный этнокультурный фестиваль национального костюма «Тоонто нюгагайм баялиг». Мероприятие посвящено Году культурного наследия народов России, сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества.

По словам организаторов, главным лейтмотивом фестиваля в 2022 году станут традиции и обычаи, связанные с сакральным для бурят понятием «тоонто нютаг».

– Став гостем нашего фестиваля, вы можете не только увидеть, но и стать его полноправным участником, лично принимая непосредственное участие в древних и красивых обрядовых церемониях. Мы хотим, чтобы люди, посетившие наш фестиваль, ощутили свои корни, вдохнули запах ая-ганги, надели костюмы своих родов, вкусили национальные блюда, сыграли в бурятские игры своего детства (шагай надаан, баргай, хордоомин), услышали песни предков, почувствовали дух и энергию в древнем бурятском танце ёхор, – подчеркнула руководитель проекта, известный дизайнер Раджана Будаева.

Первый день фестиваля пройдет в столице Бурятии, о конкретном месте проведения будет сообщено заранее. Второй день будет проводиться «Тоонто нюгагайм баялиг» пройдет в Тугнуйской долине на границе Тарбагатайского и Мухоршибирского районов Бурятии, где сама живописная природа местности послужит естественной декорацией для фестиваля.

Фестиваль пройдёт по следующим направлениям:

1. Национальный этнографический костюм (бурятский, эвенкийский, татарский, русский, семейский, казачий);
2.Национальный стилизованный костюм;
3.Национальные аксессуары (украшения, головные уборы, сумки, пояса);
4. Этнодефиле.

Заявки на участие принимаются до 29 июня по электронной почте: [email protected]

Согласно условиям участники должны подготовить выступление, которое состоит из приветствия своей команды, рассказа о тоонто нютаг (малой родине, роде, семье, традициях), костюме, творческого номера (песня, танец, театрализованное шоу). Общее время выступления от 15 до 30 минут. В конкурсе учитывается как национальный костюм, так и выступление участников (хореография, артистизм).


Возрастное ограничение 0+ 
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