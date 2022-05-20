В честь события был проведён молебен с благопожеланиями
Правительство Индии передало в дар Агинскому дацану в Забайкалье копию священного писания «Ганжур» на «тодо бичиг» (старомонгольском языке).
- Встретили подарок из Индии – «Ганжур» на монгольском языке. Под звуки раковин ламы вместе с верующими заносили по одному тому на синих хадаках собрание «Ганжура» в Согчен дуган. Был проведён молебен с благопожеланиями, поднесена мандала. В завершении, Дид хамбо-лама по Забайкальскому краю Цырен Дондукбаев рассказал об истории возникновения и распространения священного «Ганжура». Желающие получили благословение «Ганжура», – пишут ламы Агинского дацана.
Монгольский «Ганжур» является уникальным собранием слов Будды, переведённых с тибетского языка. Первые переводы священных сутр «Ганжура» на монгольский язык начали осуществляться с 14 века.
В 17 веке при Лигдан хане был завершён перевод всего «Ганжура», после чего было выпущено его рукописное издание, выполненное драгоценными красками. Это писание стало основой для 108-томного издания, изготовленного с печатных досок в 1717-1720 годах. По свидетельству Генин-Дармы Нацова, одна из копий монгольского «Ганжура» ещё в начале 30-х годов прошлого века хранилась также в Агинском дацане.
Осенью прошлого года Агинский дацан посетила делегация из Индии, в составе которой были видные деятели науки и культуры Индии, дипломатические работники. Был анонсирован полный выпуск «Ганжур» на старомонгольском языке. Во время визита был преподнесён в дар дацану первый том. Остальные тома пообещали выпустить и прислать в течении года.
18 мая они были доставлены в Агинский дацан. Была проведена торжественная церемония встречи реликвии. Участие в ней также приняли верующие, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Индия подарила Агинскому дацану «Ганжур» на старомонгольском языке
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В «Роднике» смена стартует уже 5 июня
В соревнованиях участвуют команды из Улан-Удэ, Иркутска, Читы и Братска
Юбилейную дату отметил житель Заиграевского района Александр Ковальков
В честь события был проведён молебен с благопожеланиями
Третий этап состоится 21 мая на центральном стадионе
Его отметили в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей»
Заявки принимаются до 25 мая
Гостей кампуса просят не ломать ветки и не заходить за ограждения
Парта установлена в память о десантнике Александре Полютове
Гора была покорена мотоциклистами за рекордные 57 минут
Героем стал ефрейтор Аюр Бальжинимаев
Сейчас действует ограничение до 40 лет
Пожилой водитель легко отделался
Родители смогут проконсультироваться по телефону горячей линии
На выставке представят в том числе способы бросить курить