Индия подарила Агинскому дацану «Ганжур» на старомонгольском языке

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

В честь события был проведён молебен с благопожеланиями



Правительство Индии передало в дар Агинскому дацану в Забайкалье копию священного писания «Ганжур» на «тодо бичиг» (старомонгольском языке).



- Встретили подарок из Индии – «Ганжур» на монгольском языке. Под звуки раковин ламы вместе с верующими заносили по одному тому на синих хадаках собрание «Ганжура» в Согчен дуган. Был проведён молебен с благопожеланиями, поднесена мандала. В завершении, Дид хамбо-лама по Забайкальскому краю Цырен Дондукбаев рассказал об истории возникновения и распространения священного «Ганжура». Желающие получили благословение «Ганжура», – пишут ламы Агинского дацана.



Монгольский «Ганжур» является уникальным собранием слов Будды, переведённых с тибетского языка. Первые переводы священных сутр «Ганжура» на монгольский язык начали осуществляться с 14 века.



В 17 веке при Лигдан хане был завершён перевод всего «Ганжура», после чего было выпущено его рукописное издание, выполненное драгоценными красками. Это писание стало основой для 108-томного издания, изготовленного с печатных досок в 1717-1720 годах. По свидетельству Генин-Дармы Нацова, одна из копий монгольского «Ганжура» ещё в начале 30-х годов прошлого века хранилась также в Агинском дацане.



Осенью прошлого года Агинский дацан посетила делегация из Индии, в составе которой были видные деятели науки и культуры Индии, дипломатические работники. Был анонсирован полный выпуск «Ганжур» на старомонгольском языке. Во время визита был преподнесён в дар дацану первый том. Остальные тома пообещали выпустить и прислать в течении года.



18 мая они были доставлены в Агинский дацан. Была проведена торжественная церемония встречи реликвии. Участие в ней также приняли верующие, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

