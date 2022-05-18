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Жительница Бурятии через суд установила факт опекунства над погибшим на Украине

Жительница Бурятии через суд установила факт опекунства над погибшим на Украине
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина заботилась о нём 18 лет

Жительница Бурятии обратилась в Баргузинский районный суд для установления юридических фактов воспитания и содержания ребёнка.

Женщина была опекуном молодого человека на основании постановления администрации Баргузинского района от 2004 года. С этого времени они жили вместе, женщина содержала и воспитывала подростка.

В этом году молодой человек участвовал в спецоперации на Украине, где погиб.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил заявление сельчанки.

- Решением суда заявление гражданки удовлетворено, установлен факт воспитания и содержания ребёнка, - сообщили в пресс-службе суда.

Решение суда в законную силу не вступило.
опека спецоперация на Украине

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