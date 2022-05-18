Жительница Бурятии через суд установила факт опекунства над погибшим на Украине

Женщина заботилась о нём 18 лет



Жительница Бурятии обратилась в Баргузинский районный суд для установления юридических фактов воспитания и содержания ребёнка.



Женщина была опекуном молодого человека на основании постановления администрации Баргузинского района от 2004 года. С этого времени они жили вместе, женщина содержала и воспитывала подростка.



В этом году молодой человек участвовал в спецоперации на Украине, где погиб.



Изучив материалы дела, суд удовлетворил заявление сельчанки.



- Решением суда заявление гражданки удовлетворено, установлен факт воспитания и содержания ребёнка, - сообщили в пресс-службе суда.



Решение суда в законную силу не вступило.

