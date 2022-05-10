Об этом предупреждает МЧС России
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 мая в Муйском районе Бурятии возможен сход снежных лавин. В связи с этим главное управление МЧС России по РБ рекомендует туристам воздержаться от походов в горы.
- Снежная лавина – это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход снега происходит со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде. Следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход тёплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.
В Муйском районе Бурятии лавиноопасная обстановка
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