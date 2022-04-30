Мероприятие пройдёт 7 мая в парке «Юбилейный»
В Улан-Удэ 7 мая в парке «Юбилейный» с 10:00 до 16:00 пройдёт ярмарка-раздача бездомных собак. Волонтёры привезут на мероприятие 25 животных, оставшихся без хозяев.
Как сообщили организаторы ярмарки - комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ, питомцев привезут из приютов подрядных организаций по отлову.
Все животные привиты и стерилизованы. Посетители во время выставки смогут пообщаться с четвероногими, узнать об их характере, привычках и особенностях, при желании взять себе пушистого друга в семью.
Кроме того, на ярмарке можно будет взять собаку только на летний период в рамках акции «С другом на дачу».
Организаторы отмечают, что все желающие могут привезти лакомства и корм для животных.
На сегодня в приютах содержится 1160 отловленных животных.
Выбрать себе питомца можно по фотографии или задать интересующие вопросы, можно по ссылкам:
https://vk.com/pravo_na_zhizn03
8-983-429-33-45 – приют «Право на жизнь»;
https://vk.com/public210879627
8-9021-621-999 – приют ООО Ананда;
https://vk.com/club210913335
8-902 459 62 99 – приют ООО ЦАСС.
В Улан-Удэ будут раздавать бездомных собак на ярмарке
Общество, Фото:
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