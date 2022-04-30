В Улан-Удэ будут раздавать бездомных собак на ярмарке

Мероприятие пройдёт 7 мая в парке «Юбилейный»



В Улан-Удэ 7 мая в парке «Юбилейный» с 10:00 до 16:00 пройдёт ярмарка-раздача бездомных собак. Волонтёры привезут на мероприятие 25 животных, оставшихся без хозяев.



Как сообщили организаторы ярмарки - комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ, питомцев привезут из приютов подрядных организаций по отлову.



Все животные привиты и стерилизованы. Посетители во время выставки смогут пообщаться с четвероногими, узнать об их характере, привычках и особенностях, при желании взять себе пушистого друга в семью.



Кроме того, на ярмарке можно будет взять собаку только на летний период в рамках акции «С другом на дачу».

Организаторы отмечают, что все желающие могут привезти лакомства и корм для животных.



На сегодня в приютах содержится 1160 отловленных животных.

Выбрать себе питомца можно по фотографии или задать интересующие вопросы, можно по ссылкам:



https://vk.com/pravo_na_zhizn03

8-983-429-33-45 – приют «Право на жизнь»;



https://vk.com/public210879627

8-9021-621-999 – приют ООО Ананда;



https://vk.com/club210913335

8-902 459 62 99 – приют ООО ЦАСС.





