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В Улан-Удэ ушла из жизни медсестра больницы №5

В Улан-Удэ ушла из жизни медсестра больницы №5
Общество,  Фото:городская больница №5
Зинаида Рандаевна всю жизнь посвятила работе в пятой больнице

26 марта на 71-м году ушла из жизни медицинская сестра городской больницы №5 Бабуева Зинаида Раднаевна. Она скончалась после борьбы с тяжёлой болезнью, говорится в сообщении минздрава Бурятии.

Зинаида Раднаевна родилась 29 августа 1951 года в селе Баянгол Баргузинского района. В 1975 году окончила Улан-Удэнское медицинское училище.

Весь трудовой путь Зинаиды Раднаевны связан с городской больницей №5. С 1973 по 1975 гг. во время учёбы в училище Зинаида Раднаевна трудилась в санитаркой. После работала старшей медицинской сестрой стоматологического кабинета и медицинской сестрой врача-офтальмолога. За годы безупречной работы Зинаида Раднаевна зарекомендовала себя как грамотная и опытная медицинская сестра, дисциплинированный и ответственный работник.

Зинаида Раднаевна за свой добросовестный труд была награждена почётной грамотой администрации Улан-Удэ, почётной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации, а также была удостоена звания заслуженного работника здравоохранения Бурятии. 
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