Минздрав Бурятии напомнил о недавних изменениях по выписке пациентов с ковидом
Сегодня минздрав Бурятии напомнил, что в стране изменились правила по выписке пациентов с COVID-19 на работу, учёбу и допуску в организованные коллективы. Изменения вступили в силу с 6 февраля.
Теперь уже после недельного лечения заразившиеся коронавирусом и не имеющие симптомов болезни выходят на работу и учёбу. ПЦР-тесты им больше не делают.
Те, кто хочет выйти на работу раньше положенных семи дней, могут добровольно пройти обследование на коронавирус. Тест делают минимум чем через три после получения первого положительного анализа. Если этот контрольный анализ будет отрицательным, пациенту также закроют больничный.
- Обследование на COVID-19 может проводиться как методом ПЦР, так и экспресс-тестом, - уточнили в минздраве.
Как сообщал «Байкал-Daily», за минувшие сутки выявили ещё 1551 больного ковидом. Заболеваемость понемногу снижается третий день подряд.
Жители Бурятии выходят на работу и учёбу после недельного лечения COVID-19
Общество, Фото:
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