В Бурятии началась зимняя ледовая навигация

Завершилась сезонная транспортная изоляция Баргузинского заповедника



В Бурятии 19 января был осуществлён первый в этом году рейс «Заповедного Подлеморья» на территорию Баргузинского государственного природного биосферного заповедника. Его целью стала разведка состояния ледового покрова озера Байкал и доставка дежурной смены на базовый кордон Давша.



- В целях обеспечения безопасности, первый выезд производился на снегоболотоходе «Север» и снегоходе. На всём протяжении маршрута проводились замеры толщины льда, оценивалась ледовая обстановка по наличию торосов и трещин, прокладывался GPS-трек будущего зимнего автомобильного маршрута. Лёд по маршруту следования оказался разнородным, так на последнем разрыве толщина покрова составила 7 см, в других местах 20-25 см., поэтому передвижение на автомобилях ещё невозможно, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Первая группа государственных инспекторов из дежурной смены, будет осуществлять расстановку аншлагов по границе акватории Баргузинского заповедника, «вешковать» маршруты, подготавливать контрольно-наблюдательные посты, обеспечивать бесперебойную радиосвязь. Период сезонной транспортной изоляции Баргузинского заповедника, длившийся с конца октября благополучно закончился.

