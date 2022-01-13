Во ВСГИК прошла встреча, посвящённая 60-летию института
В Улан-Удэ 6 января прошла встреча с группой выпускников разных лет Восточно-Сибирского государственного института культуры из Якутии. Она была посвящена 60-летию ВСГИК. Приезд делегации из Якутии несколько раз откладывался из-за пандемии, однако долгожданная встреча всё-таки состоялась.
В этот день в институт пришли представители якутского землячества, учащиеся учебных заведений города, педагоги и руководители ВСГИК. Глава делегации Борис Михайлов, выпускник отделения народно-хорового дирижирования 1989 года, провёл обряд благословения родного вуза. Затем состоялась презентация книги «С благодарностью родному институту» (6+), приуроченная ко дню рождения ВСГИК.
Эту книгу презентовали в марте 2021 года в историческом зале национальной библиотеки Якутска. Её выпуск организовали и профинансировали выпускники института. Составитель издания, выпускница библиотечного факультета 1990 года Елена Стручкова рассказала на встрече об истории появления книги.
Делегация вручила подарки для научной библиотеки и музея ВСГИК. Также на презентации были представлены художественные номера, прозвучали ответные слова от ректората и профессорско-преподавательского состава института, воспоминания о студенчестве, педагогах-ветеранах, кроме того, участники мероприятия поделились своими планами. Об этом сообщает пресс-служба ВСГИК.
Вуз Бурятии посетила делегация выпускников из Якутии
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