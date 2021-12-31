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Экспонаты музея кукол на Байкале переехали в Иркутск

Экспонаты музея кукол на Байкале переехали в Иркутск
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
В начале нового года в областном центре откроется выставка кукол

3 января в Иркутске откроется выставка «Жили-были люди и куклы». Ранее экспонаты располагались в музее кукол Оксаны Токмаковой в Листвянке, который прекратил работать в 2018 году.

Мероприятие приурочено к 100-летию основания крупнейшей в Советском Союзе фабрики по выпуску кукол «Имени 8 Марта». В первом выставочном зале представлена история зарождения и становления кукольного фабричного производства в СССР. Во втором – история фабрики, которая была преобразована в 1921 году художником Николаем Бартрамом из небольшой артели «Всё для ребёнка».

– Советские игрушки создавали именитые художники и скульпторы. Это делает их настоящим произведением искусства. В экспозициях представлена коллекция из трёхсот кукол периода с 20-х по 90-е годы. По ней можно проследить путь развития фабрики от маленькой артели до крупнейшего в СССР производства кукол, – отметила Оксана Токмакова.

Выставка откроет свои двери для посетителей с 3 января и будет работать до конца августа 2022 года по адресу: улица Урицкого, 11 «Б», 3 этаж, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Напомним, официально музей «Куклы советского детства» в Листвянке был закрыт летом 2020 года. Экспозиция частного музея состояла из более двух тысяч кукол и предметов кукольного обихода советских времён.

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Иркутск выставка музей куклы

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