В Бурятии внутри ледового треугольника образовался буддийский символ

Общество, Фото: опубликовано в группе "Закаменск-инфо"

Во льду появилась фигура, похожая на субарган



Удивительное рядом. На центральной площади города Закаменск в Бурятии внутри ледового треугольника образовалась фигура, похожая на субарган, сообщает «Закамна-инфо».



Субурган – это ступа, буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания.



- Благословенный год будет для закаменцев, природа – самый неожиданный автор, - подметил руководитель города Закаменск Михаил Цыренов.



Мнения комментаторов поста разделились, которые пишут:

- Правильно подмечено.... Похожая… Просьба не считать это знаком свыше.

- Не зря говорят, что Закамна удивительное место.

- Сама природа просит увековечить память, поставить субурган на этом месте.

- Шахматная фигура ладья.

- Это чудо, учитесь видеть .... Чудеса!



Скептики не видят в этом ничего удивительного, другие же подписчики увидели в появлении внутри льда субургана знак свыше. Но факт остается фактом: в ледяном треугольнике образовалась фигура, напоминающая своими очертаниями буддийское сооружение, к которому приходят на поклонение люди, следующие канонам главной в регионе религии.







