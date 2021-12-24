Во льду появилась фигура, похожая на субарган
Удивительное рядом. На центральной площади города Закаменск в Бурятии внутри ледового треугольника образовалась фигура, похожая на субарган, сообщает «Закамна-инфо».
Субурган – это ступа, буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания.
- Благословенный год будет для закаменцев, природа – самый неожиданный автор, - подметил руководитель города Закаменск Михаил Цыренов.
Мнения комментаторов поста разделились, которые пишут:
- Правильно подмечено.... Похожая… Просьба не считать это знаком свыше.
- Не зря говорят, что Закамна удивительное место.
- Сама природа просит увековечить память, поставить субурган на этом месте.
- Шахматная фигура ладья.
- Это чудо, учитесь видеть .... Чудеса!
Скептики не видят в этом ничего удивительного, другие же подписчики увидели в появлении внутри льда субургана знак свыше. Но факт остается фактом: в ледяном треугольнике образовалась фигура, напоминающая своими очертаниями буддийское сооружение, к которому приходят на поклонение люди, следующие канонам главной в регионе религии.
В Бурятии внутри ледового треугольника образовался буддийский символ
Общество, Фото:
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