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В Бурятии внутри ледового треугольника образовался буддийский символ

В Бурятии внутри ледового треугольника образовался буддийский символ
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Закаменск-инфо"
Во льду появилась фигура, похожая на субарган

Удивительное рядом. На центральной площади города Закаменск в Бурятии внутри ледового треугольника образовалась фигура, похожая на субарган, сообщает «Закамна-инфо».

Субурган – это ступа, буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания.

- Благословенный год будет для закаменцев, природа – самый неожиданный автор, - подметил руководитель города Закаменск Михаил Цыренов.

Мнения комментаторов поста разделились, которые пишут:
- Правильно подмечено.... Похожая… Просьба не считать это знаком свыше.
- Не зря говорят, что Закамна удивительное место.
- Сама природа просит увековечить память, поставить субурган на этом месте.
- Шахматная фигура ладья.
- Это чудо, учитесь видеть .... Чудеса!

Скептики не видят в этом ничего удивительного, другие же подписчики увидели в появлении внутри льда субургана знак свыше. Но факт остается фактом: в ледяном треугольнике образовалась фигура, напоминающая своими очертаниями буддийское сооружение, к которому приходят на поклонение люди, следующие канонам главной в регионе религии.



буддизм лед

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