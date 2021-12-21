Доржо-лама провёл для осуждённых пульсовую диагностику
Исправительную колонию № 8 в Улан-Удэ посетил представитель Традиционной Сангхи Доржо-лама, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Доржо-лама провёл для осуждённых пульсовую диагностику по методу «Джуд-ши». Также он прочитал молебен «Табан Харюулга».
В завершение хурала лама побеседовал с осуждёнными, поговорил о профилактике суицида и членовредительства и разъяснил о недопустимости распространения запрещённого экстремистского движения.
В Улан-Удэ исправительную колонию посетил лама
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