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В Улан-Удэ исправительную колонию посетил лама

В Улан-Удэ исправительную колонию посетил лама
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Доржо-лама провёл для осуждённых пульсовую диагностику

Исправительную колонию № 8 в Улан-Удэ посетил представитель Традиционной Сангхи Доржо-лама, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Доржо-лама провёл для осуждённых пульсовую диагностику по методу «Джуд-ши». Также он прочитал молебен «Табан Харюулга».

В завершение хурала лама побеседовал с осуждёнными, поговорил о профилактике суицида и членовредительства и разъяснил о недопустимости распространения запрещённого экстремистского движения.
колония буддизм

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