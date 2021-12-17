 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

Коронавирус в Бурятии держится на прежних позициях

Коронавирус в Бурятии держится на прежних позициях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В отделениях реанимации лежат более 120 пациентов

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 228 человек.

Заболеваемость по-прежнему сохраняется примерно на тех же позициях. Так, если вчера зафиксировали 228 заразившихся, позавчера было 231, до этого 229, 227, 231, 235 и т.д.

Общее число случаев заражений COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 73 710. Из них 46% (34 012) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время победили коронавирус 67 617 жителей Бурятии. Накануне вылечились 248 человек.

За последние сутки умерли ещё семь больных ковидом. В оперштабе уточняют, что пятеро из них были старше 65 лет, а двое – младше этого возраста (сколько им точно было лет, сейчас не раскрывают).

С начала пандемии от коронавируса скончались 2317 жителей Бурятии.

В стационарах республики по-прежнему лежат более 1,2 тысячи больных. Так, сегодня получают лечение 1239 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (+11 за сутки).

В отделениях реанимации находятся 128 пациентов. Из них 60% старше 65 лет. На ИВЛ – 63 больных.

Всего в настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1616 коек: занято – 1239, свободно 377 койки. Занятость коечного фонда составляет 76,7%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2537 человек (на 38 меньше, чем днём ранее).

Число контактных лиц на сегодня – 12 441 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию 425 055 человек. Повторную вакцинацию начали 70 901 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до конца января 2022 года продлили антиковидные ограничения. Также продлевается порядок доступа в ряд общественных мест по QR-кодам, справкам или отрицательным результатам ПЦР-теста.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди школьников принято решение о переводе школ столицы Бурятии и ряда районов на дистанционный режим обучения. Школы Улан-Удэ, Кяхты, Кабанского, Мухоршибирского районов перешли на дистанционный режим. Исключением являются учреждения интернатного типа, а также образовательные организации Улан-Удэ, реализующие образовательные программы дополнительного образования, за исключением индивидуальных занятий.

В Улан-Удэ родители просят отменить дистанционное обучение, рассказывая о различных трудностях удалённого обучения.


коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Прокуратура Бурятии вскрыла проблемы в сфере капремонта
Прокуратура Бурятии вскрыла проблемы в сфере капремонта
Общество, 17.12.2021
Дома, которые уже надо сносить, зачастую включают в программу капитального ремонта
Коронавирус в Бурятии держится на прежних позициях
Коронавирус в Бурятии держится на прежних позициях
Общество, 17.12.2021
В отделениях реанимации лежат более 120 пациентов
В Чите развернётся фестиваль зимнего футбола
В Чите развернётся фестиваль зимнего футбола
Общество, 17.12.2021
Соревнования состоятся в начале следующего года
В Улан-Удэ днём до -20 градусов
В Улан-Удэ днём до -20 градусов
Общество, 17.12.2021
В некоторых районах республики ожидается холодный ветер
В Бурятии пройдут чемпионат и первенство по кикбоксингу
В Бурятии пройдут чемпионат и первенство по кикбоксингу
Общество, 16.12.2021
Соревнования состоятся в дисциплинах «Фулл-контакт с лоу киком», «Лайт-контакт» и «Поинтфайтинг»
В Забайкалье стартует акция «#Новогодниеокна75»
В Забайкалье стартует акция «#Новогодниеокна75»
Общество, 16.12.2021
Участникам предлагается украсить свои окна к Новому году
Байкальск примет чемпионат по лыжным гонкам
Байкальск примет чемпионат по лыжным гонкам
Общество, 16.12.2021
В соревнованиях примут участие спортсмены Иркутской области
Юные художники нарисовали Улан-Удэ будущего
Юные художники нарисовали Улан-Удэ будущего
Общество, 16.12.2021
В Бурятии завершился конкурс детских рисунков «Мой Улан-Удэ 2050»
В Чите проведут второй фестиваль унтов
В Чите проведут второй фестиваль унтов
Общество, 16.12.2021
Мастера представят жителям и гостям города унты на любой вкус
Школьница из Усть-Ордынского округа стала победителем всероссийского конкурса
Школьница из Усть-Ордынского округа стала победителем всероссийского конкурса
Общество, 16.12.2021
Её сочинение «Через тернии к звёздам» было посвящено теме освоения космоса
В Бурятии танкисты применяют уникальную методику проведения боевых стрельб
В Бурятии танкисты применяют уникальную методику проведения боевых стрельб
Общество, 16.12.2021
Весь комплекс огневых упражнений выполняется в одном заезде
В Забайкалье начался отбор на Дельфийские игры
В Забайкалье начался отбор на Дельфийские игры
Общество, 16.12.2021
Заявки принимаются до 31 января 2022 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^