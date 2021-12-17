Коронавирус в Бурятии держится на прежних позициях

В отделениях реанимации лежат более 120 пациентов
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 228 человек.
Заболеваемость по-прежнему сохраняется примерно на тех же позициях. Так, если вчера зафиксировали 228 заразившихся, позавчера было 231, до этого 229, 227, 231, 235 и т.д.
Общее число случаев заражений COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 73 710. Из них 46% (34 012) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время победили коронавирус 67 617 жителей Бурятии. Накануне вылечились 248 человек.
За последние сутки умерли ещё семь больных ковидом. В оперштабе уточняют, что пятеро из них были старше 65 лет, а двое – младше этого возраста (сколько им точно было лет, сейчас не раскрывают).
С начала пандемии от коронавируса скончались 2317 жителей Бурятии.
В стационарах республики по-прежнему лежат более 1,2 тысячи больных. Так, сегодня получают лечение 1239 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (+11 за сутки).
В отделениях реанимации находятся 128 пациентов. Из них 60% старше 65 лет. На ИВЛ – 63 больных.
Всего в настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1616 коек: занято – 1239, свободно 377 койки. Занятость коечного фонда составляет 76,7%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2537 человек (на 38 меньше, чем днём ранее).
Число контактных лиц на сегодня – 12 441 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 425 055 человек. Повторную вакцинацию начали 70 901 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до конца января 2022 года продлили антиковидные ограничения. Также продлевается порядок доступа в ряд общественных мест по QR-кодам, справкам или отрицательным результатам ПЦР-теста.
В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди школьников принято решение о переводе школ столицы Бурятии и ряда районов на дистанционный режим обучения. Школы Улан-Удэ, Кяхты, Кабанского, Мухоршибирского районов перешли на дистанционный режим. Исключением являются учреждения интернатного типа, а также образовательные организации Улан-Удэ, реализующие образовательные программы дополнительного образования, за исключением индивидуальных занятий.
В Улан-Удэ родители просят отменить дистанционное обучение, рассказывая о различных трудностях удалённого обучения.
Коронавирус в Бурятии держится на прежних позициях
Общество, Фото:
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