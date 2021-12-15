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В Бурятии продлили ограничения по коронавирусу

В Бурятии продлили ограничения по коронавирусу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Прибывающие из стран, где зарегистрирован штамм омикрон, будут соблюдать 14-дневный режим изоляции

В Бурятии до конца января 2022 года продлили антиковидные ограничения. Соответствующие изменения внесли в указ главы Бурятии № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории республики от ЧС, связанной с возникновением и распространением коронавируса». Документ опубликован на официальном портале республиканского правительства.

- Лица, имеющие хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания, за исключением случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, лечения в санаторно-курортных организациях, осуществления прогулок, занятия физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно). Те же профилактические меры относятся и к неработающим лицам в возрасте 60 лет и старше, за исключением имеющих документацию о вакцинации или о перенесённом заболевании, и неработающим беременным женщинам, - уточнили в правительстве Бурятии.

Также продлевается порядок доступа в ряд общественных мест по QR-кодам, справкам или отрицательным результатам ПЦР-теста.

При этом внесены изменения в указ относительно времени действия результата лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию, проведенного методом ПЦР. Теперь срок действия теста составляет 48 часов вместо 72-х.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди школьников принято решение о переводе школ столицы Бурятии и ряда районов на дистанционный режим обучения. Школы Улан-Удэ, Кяхты, Кабанского, Мухоршибирского районов перешли на дистанционный режим. Исключением являются учреждения интернатного типа, а также образовательные организации Улан-Удэ, реализующие образовательные программы дополнительного образования, за исключением индивидуальных занятий.

Согласно внесенным изменениям, граждане, прибывающие в Бурятию из стран, где зарегистрирован штамм «Омикрон», будут соблюдать режим изоляции в течение 14 дней. Это касается прибывающих из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и специального административного района Гонконг. Также им необходимо будет проходить двукратное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Первый тест сдается в течение двух дней со дня прибытия, второй - с десятого по 12-й день. Исключение составляют члены экипажей воздушного судна.

В международном аэропорту «Байкал» будет организовано выборочное тестирование на COVID-19 граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, а по эпидемиологическим показаниям – сплошное тестирование из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации.



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