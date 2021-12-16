В Улан-Удэ родители просят отменить «дистант»

Несовершенство дистанционного формата обучения нервирует многих
С 14 декабря школьники Улан-Удэ и ряда районов Бурятии учатся в дистанционном режиме. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ среди детей.
Если буквально вчера родители детей просто негодовали, то к сегодняшнему дню они «готовы убивать». Соцсети пополняются историями трудностей удалённого обучения. Здесь сложно приходится всем: и учителям, и детям, и родителям.
«Если я кого-нибудь прибью за время дистанта (у меня два школьника, один комп, одновременно занятия), то это будет моё смягчающее обстоятельство. То учитель в электронном дневнике не может открыть фото, приходится конвертировать, то Zoom вылетает и комп тормозит, я бесконечно на телефоне, то переслать ссылки на конференции, то проконтролировать, зашёл ли мой второклассник в журнал и делает ли домашку... Аааа», - поделилась улан-удэнка на своей странице.
Некоторые даже готовы «махнуть рукой» на обучение, лишь бы сберечь свои и детские нервы. Горожане просят вернуть детей на традиционный формат обучения, обращаясь к председателю комитета по образованию Татьяне Митрофановой:
«Я уже устала бороться с глупостью. У нас ссылка на урок приходит через 5 минут после начала урока и зайти невозможно. Учёба к чёрту пошла. Образование на нуле. Можно нас вернуть на очную учёбу? Пожалуйста!»
Другие негодуют по поводу несовершенства дистанционного обучения. Несмотря на то, что подобный формат практикуется уже второй учебный год, проблем всё ещё очень много.
- Почему один город, одна школа, один класс. Но учителя используют несколько разных платформ для ведения уроков и приёма домашнего задания? – спрашивает родитель. - Ни одна платформа толком не работает, учителя «с колёс» пытаются её освоить без обучения их самих. Дети и родители на нервах, как и сами учителя.
Из-за нагрузки постоянно вылетает то одна, то другая платформа для обучения. «Ребёнок сделал тест, загрузил, отправил. Учитель его не видит. Второй раз в десять вечера со слезами на глазах: сделала, отправила - учитель не видит. Третий раз заставляют - разрешил не делать», - рассказал местный житель. Ещё один улан-удэнец поделился, что сайт с электронным журналом у них и вовсе перестал работать.
Родители переживают, что дистанционное обучение снизит общую успеваемость детей.
- Это же не учёба, а полная ерунда, родители на работе дети одни дома, учатся не пойми как. Если эту клоунаду вообще можно назвать учёбой, - написал подписчик паблика «Аноним 03».
Здесь очень активно обсуждают эту наболевшую тему. Некоторые задают риторические вопросы, вспоминая прошлое. «Как, интересно, раньше без компов и удалёнок школы работали? Болели дети и болели, бывало в классе несколько человек было, остальные болели и ничего. Может ещё что-то придумают: дождь - дети дома, зима - дети дома... Зачем вообще тогда школа нужна?» - спрашивает одна из матерей.
Другие же напоминают, что школа — это не только про образование, но и социальный институт, где дети учатся общаться между собой, находить способы коммуникации, взаимодействовать. «Дети должны социализироваться и учиться жить в коллективе, и школа играет важную в этом роль», - пишут улан-удэнцы.
Однако, некоторые вступились за дистанционное обучение и заявляют, что довольны этим решением:
«Это мнение будет до тех пор, где родители неграмотные. Я после работы могу детям передать- Жи/Ши, 10+20, арбуз - это ягода. Я как понял, кричат о дистанционном обучении плохо, те, кто вообще не в курсе что такое H2O»,
«Нормально занимаются на улалёнке! Программа отлажена, всё прекрасно работает, материал усваивается отлично. Не мутите воду! Старшим классам вообще показано заниматься дистанционно, знаний больше, а в классах мешают те, кто побалдеть приходят. Мы рады дистанту!»,
«А мне нравится удалёнка, никуда топать утром в мороз не нужно, с ребёнком ближе, да и болеть не будем каждый месяц. Конечно, мамам которым приходится работать - тяжело, нет особо времени на детей. Палка о двух концах…»
Между тем, дистанционный формат обучения будет как минимум до 27 декабря. Затем начнутся зимние каникулы. В январе, возможно, школьники выйдут на учёбу и продолжат получать знания традиционным способом.
В Улан-Удэ родители просят отменить «дистант»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Исход пари будет зависеть от президента страны
Ракообразные покажут изменение экосистемы озера
Для птиц сделали несколько десятков кормушек
Суточный прирост составил почти 300 больных
Несовершенство дистанционного формата обучения нервирует многих
Строительство идёт по графику
Прививки ставят в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах вакцинации
Конкурс детских исследовательских работ по тематике «История следствия» провёл Следственный комитет России
Законопроект направлен в российское правительство
Алексей Семёнов рассказал, что решение уехать в Америку было обдуманным
В соцсетях продолжают обсуждать вчерашние толчки
Бурятский режиссёр впервые поставил философский цирковой спектакль
Она возрастет с 15 до 30 тысяч рублей
Организаторы раскрыли программу фестиваля
Члены школьных лесничеств могут на бюджетной основе поступать в вузы по направлению «Лесное дело»