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В Бурятии объявлен конкурс «Рождество в детском творчестве»

В Бурятии объявлен конкурс «Рождество в детском творчестве»
Общество,  Фото:pixabay.com
Принять участие могут дети в возрасте до 16 лет

В Бурятии стартовал республиканский конкурс рисунков и поделок «Рождество в детском творчестве». Мероприятие посвящено Рождеству Христову.

Конкурс проводится в три этапа:
I этап –дистанционный приём работ с 9 декабря по 23 декабря;
II этап – определение победителей конкурса с 24 декабря по 27 декабря;
III этап – награждение победителей и открытие выставки лучших работ 28 декабря.

В конкурсе участвуют дети в возрасте до 16 лет в четырёх в возрастных номинациях: дети до 6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет и 14-16 лет. В каждой возрастной группе будут определены три призовых места.

Принимаются фотографии живописных, графических работ и поделок на тему «Рождество» (акварель, масло, мелки, цветные карандаши и т.д.) в формате jpg. После предварительного отбора в указанные сроки необходимо предоставить оригинал. Каждая работа должна сопровождаться заявкой. Работы принимаются на электронный адрес info_muzeyrb@mail.ru с пометкой «НА КОНКУРС».

Победители и лауреаты награждаются дипломами творческого конкурса. Также будут награждены педагоги, подготовившие победителя или лауреата конкурса. Открытие выставки состоится 28 декабря в музее истории Бурятии, сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия Рождество Христово конкурс музей дети конкурс рисунков поделки

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