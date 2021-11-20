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В Забайкалье стартовал «Маскарад малышей»

В Забайкалье стартовал «Маскарад малышей»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на участие принимаются до 30 декабря

В преддверии Нового года в Забайкальском крае объявлена онлайн-акция новогодних костюмов «Маскарад малышей». В проекте могут участвовать дети в возрасте до 6 лет.

- Приближается самый волшебный праздник, время чудес и волшебства. Больше других его ждут малыши, они вместе с родителями тщательно выбирают костюмы, в которых будут встречать Новый год. Кто это будет? Чародей, принцесса, тигренок или зайчик, Бэтмэн или Человек-паук? В преддверии праздника мы приглашаем вас присоединиться к новогодней онлайн-акции, – отметили организаторы.

Условия конкурса очень просты: нужно разместить фотографию своего ребёнка в новогоднем костюме на своей личной странице социальной сети, написать под постом хештег #маскарадмалышей75 и отправить ссылку на электронную почту: ozntd-chita.yandex.ru c указанием названия конкурса и номера телефона для обратной связи.

Заявки принимаются с 20 ноября по 30 декабря. Итоги подведут 20 января 2022 года, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
Забайкальский край маскарад акция Новый год дети

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