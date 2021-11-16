Вывески Этнографического музея в Улан-Удэ переведут на бурятский язык

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Музей считается брендом республики



Вывески Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ переведут на бурятский язык, сообщили в аккаунте в соцсети республиканского правительства.



- Вывести одного из крупнейших российских музеев будут оформлены на трёх языках: русском, бурятском и английском. Государственная служба языкового перевода осуществляет перевод на бурятский язык текстов вывесок и стендов, - сообщили здесь.



Музей расположен на окраине Улан-Удэ и считается брендом республики. Здесь широко представлен быт хуннов, бурят, эвенков и сойотов, забайкальских казаков и старообрядцев.

