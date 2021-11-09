Общедомовые приборы учёта были установлены с нарушением
Прокуратура выявила нарушение закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности гарантирующего поставщика АО «Читаэнергосбыт» при начислении платы за электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды.
- Установлено, что общедомовые приборы учёта электроэнергии в многоквартирных домах сёл Усть-Брянь, Челутай, посёлке городского типа Онохой в Заиграевском районе Бурятии введены в эксплуатацию с нарушением порядка, установленного законом об энергосбережении, - сообщает прокуратура Бурятии.
После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.
- 112 собственникам жилых помещений произведён перерасчёт платы за электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды, в сторону уменьшения на общую сумму 618 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Более 100 жителям Бурятии пересчитали начисления за электроэнергию
Общество, Фото:
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