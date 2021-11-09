Более 100 жителям Бурятии пересчитали начисления за электроэнергию

Общедомовые приборы учёта были установлены с нарушением



Прокуратура выявила нарушение закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности гарантирующего поставщика АО «Читаэнергосбыт» при начислении платы за электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды.



- Установлено, что общедомовые приборы учёта электроэнергии в многоквартирных домах сёл Усть-Брянь, Челутай, посёлке городского типа Онохой в Заиграевском районе Бурятии введены в эксплуатацию с нарушением порядка, установленного законом об энергосбережении, - сообщает прокуратура Бурятии.



После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.



- 112 собственникам жилых помещений произведён перерасчёт платы за электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды, в сторону уменьшения на общую сумму 618 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

