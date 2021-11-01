В Улан-Удэ представят фотопроект «Городские призраки»

На фотографиях запечатлены деревянные дома и артисты Русского драмтеатра



В Улан-Удэ представят фотопроект «Городские призраки», разработанный в рамках ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». В этом году мероприятия приурочены к российскому празднику День народного единства и пройдут 4 ноября под девизом «Искусство объединяет».



Фотопроект «Городские призраки» объединит прошлое и настоящее. На фотографиях фотохудожника Русского драматического театра Александры Даниловой запечатлены городские памятники архитектуры, деревянные особняки, расположенные в исторической части Улан-Удэ, дома со своей историей. Одни из них заброшены и выглядят, словно призраки, в других живут люди. Так и в фотопроекте артисты Русского драмтеатра сфотографированы на фоне домов в нескольких образах: призраков из прошлого, возможно, их бывших владельцев, и современных людей, порой не замечающих красоту зданий.



– У нас была идея о фотопроекте, где была бы затронута тема деревянного зодчества и людей, живших когда-то городе. К сожалению, многие деревянные здания находятся в плачевном состоянии. Почти не осталось сведений, кто жил в этом здании когда-то, забыты имена этих людей в истории города. Нам важно привлечь внимание к проблеме сохранения деревянной архитектуры. Мы очень надеемся, что фотопроект поможет актуализировать проблему восстановления исторического облика нашего города, – говорит специалист музея истории города Кристина Братчикова.



– Фактически поступило готовое техническое задание от музея истории города – фотографируем артистов в исторических костюмах на фоне исторических домов. Но в размытии, создавая ощущение присутствия призраков на снимке. Мне показалось уместным добавить для очевидного контраста людей из современности, – говорит Александра Данилова.



В фотопроекте принимали участие артисты театра: заслуженная артистка Бурятии Лиана Щетилина, Татьяна Белова, Ольга Кудряшова, Наталья Березина, Артур Шувалов, Иван Бузунов, Дмитрий Тарбеев, Роман Гаврилов и Семён Фёдоров.



Фотографии проекта «Городские призраки» будут опубликованы 4 ноября в День народного единства и в День всероссийской акции «Ночь искусств» в социальных сетях организаторов. Вживую работы Александры Даниловой можно будет увидеть на параллельных фотовыставках, расположенных в музее истории города Улан-Удэ (на чердаке) и в Русском драмтеатре имени Н.А.Бестужева (в кассовом зале).



Возрастное ограничение 12+

