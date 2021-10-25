В Бурятии спецназ уничтожил «террористов»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Прошло антитеррористическое учение с подразделением специального назначения ВВО



В военном городке Сосновый Бор в Бурятии, в рамках мероприятий по антитеррористической деятельности с подразделением специального назначения Восточного военного округа проведены учения по противодействию терроризму.



Спецназовцы отработали вопросы, связанные с поиском и обнаружением отряда условных террористов с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», его преследованием и уничтожением в лесополосе.



По замыслу учения, группа условных террористов была обнаружена вблизи социально значимого объекта. При помощи беспилотного летательного аппарата был вычислен маршрут движения группы, её численный состав и вооружение. После чего штурмовая группа, блокировав неприятеля и используя штатное вооружение, ликвидировала угрозу, - сообщает пресс-служба ВВО.

