Прошло антитеррористическое учение с подразделением специального назначения ВВО
В военном городке Сосновый Бор в Бурятии, в рамках мероприятий по антитеррористической деятельности с подразделением специального назначения Восточного военного округа проведены учения по противодействию терроризму.
Спецназовцы отработали вопросы, связанные с поиском и обнаружением отряда условных террористов с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», его преследованием и уничтожением в лесополосе.
По замыслу учения, группа условных террористов была обнаружена вблизи социально значимого объекта. При помощи беспилотного летательного аппарата был вычислен маршрут движения группы, её численный состав и вооружение. После чего штурмовая группа, блокировав неприятеля и используя штатное вооружение, ликвидировала угрозу, - сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии спецназ уничтожил «террористов»
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