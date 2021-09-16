В Чите обновили памятник троллейбусу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Арт-объект теперь выполнен в более традиционном стиле



В Чите завершились работы на арт-объекте перед входом в троллейбусное управление. Памятник счастливому билету был переработан и выкрашен в белый цвет. Постамент, на котором установлен троллейбус ЗИУ-682 в оригинальной заводской окраске, отделан декоративной плиткой. Рядом появилась пешеходная дорожка, декоративные фонари и система подсветки.



- Данный арт-объект был установлен согласно рекомендациям городского совета по культуре. В качестве модели выбран троллейбус №210, отработавший в составе управления с 1993 по 2020 годы и прошедший по улицам Читы свыше миллиона километров, – сообщает пресс-служба администрации Читы.



Напомним, что арт-объект установили в прошлом году к 50-летию открытия троллейбусного движения в столице Забайкалья. Однако первоначальный вариант «Летящего троллейбуса» был неоднозначно воспринят в соцсетях и СМИ и был заменён летом этого года.

